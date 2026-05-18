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川習會落幕，美國總統川普上週五接受福斯新聞主持人訪問時表示，很快會就140億美元的對台軍售案作出決定，對台軍售或許會是他和中國的談判籌碼，引發關注。總統賴清德也對此強調美對台軍售的重要性，並重申中華民國台灣早已是獨立國家，沒有獨立問題。美國眾議院議長強生（Mike Johnson）認為，賴清德作為一名領導人，這樣的說法相當合理。賴清德昨強調，台美長期安全合作與軍售建立在《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）的基礎之上，這不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。並感謝川普自第一任期以來，對台海和平穩定的持續支持，包括對台軍售規模與金額持續提升，協助台灣強化自我防衛能力。賴清德重申，台灣是印太安全及防衛第一島鏈關鍵樞紐，在中國始終不放棄武力併吞台灣，且持續擴充軍力，企圖改變區域及兩岸現狀下，美國持續對台軍售，並深化台美安全合作，乃至為必要，也是維護區域和平穩定的關鍵要素。美國眾議院議長強生於17日接受《周日福斯新聞》（Fox News Sunday）訪問，主持人布瑞姆（Shannon Bream）表示，已聽到台灣總統發表了一些看法，提到美國持續對台軍售對於維持他們的地位是不可或缺的，並問及川普在習近平希望阻止對台軍售的情況下，是否仍會釋出各方等待已久的對台軍售案，問及強生關於此事的看法。強生表示，美國對中國針對台灣的意圖早就戒備許久，美軍和歷任總統都一直在密切關注這件事，現在也會持續這麼做。強生提到，他已經看到了台灣方面的聲明，「我認為當地的領導人發表那樣的言論是很合理的。他們必須展現一下實力，並再次宣告他們是一個獨立的國家， 且必須保持現狀。」強生強調，「這符合我們的利益， 正如我所說，這也符合全球所有熱愛自由的人民的利益。中國不能就這樣跑去侵佔土地，我們會在這個立場上保持堅定與果決，國會也會秉持這樣的態度」。