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▲網友看到41歲綾瀨遙眼周細紋，覺得自己要好好保養，沒想到獲得大量網友稱讚女神這樣才叫美。（圖／翻攝X）

日本名導是枝裕和執導的新片《再生家族》入圍第79屆坎城影展主競賽單元，他今（18）日率領綾瀨遙、大悟、柊木陽太等人登上坎城紅毯，電影放映結束後，更獲得長達9分鐘的全場起立鼓掌。不過，卻有網友貼出現場直擊照，41歲的綾瀨遙眼周細紋被放大特寫，但留言一面倒的支持：「原來連綾瀨遙也會有皺紋，反而讓人安心了」、「這是活過人生的證明」，照片吸引586萬人討論。綾瀨遙今天身穿黑色禮服、佩戴華麗珠寶現身坎城紅毯，氣場十足。她與搞笑藝人千鳥成員大悟共同主演的《再生家族》表現可嘉，電影正式放映結束後，獲得全場長達9分鐘的起立鼓掌。不過X上卻出現綾瀨遙在坎城現場的特寫照，發文者寫下：「如果連綾瀨遙的眼周都有這樣的紋路，那我到了40幾歲豈不是更慘…眼霜這種東西，真的不能再偷懶不擦了！」該貼文立刻被大量分享，瀏覽至今突破586萬，但原PO強調並非批評女神外貌，而是想強調保養的重要性。綾瀨遙的眼周狀態意外受到討論，「笑紋很美」、「這是活過人生的證明」、「原來連綾瀨遙也會有皺紋，反而讓人安心了」、「比起滿臉修圖，這樣生動的眼神更有魅力」、「這就是41歲最真實也最動人的樣子」、「看到她，我也更願意接受現在的自己」，也有人質疑：「把皺紋視為缺點，真的合理嗎？」網友幾乎一面倒力挺綾瀨遙，也解析三大原因，第一，是她多年來累積的笑容痕跡，因為綾瀨遙自出道以來，一直以清新自然的形象受到喜愛，眼角的紋路也被視為「幸福笑過的證據」，許多粉絲更直呼：「這才是真實的美」、「反而更讓人覺得可愛」。第二，是作為演員的深度與感染力，因為是枝裕和的作品常細膩刻畫人性，非常依賴眼神與表情的微妙變化，自然的紋路不但不影響美感，反而讓角色更有真實感，也更具情感層次。第三，則是現代人對過度修圖的疲乏，濾鏡與美顏早已成為日常，許多人開始對「太完美的臉」感到審美疲勞，相較之下，綾瀨遙不刻意裝嫩的自然模樣，反而讓人覺得更舒服、更有說服力。