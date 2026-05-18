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▲邱鋒澤即將於8月22日舉辦《2026邱鋒澤 Feng Ze Bend The Lines Concert》演唱會。（圖／記者嚴俊強攝）

男團五堅情成員邱鋒澤，即將在8月22日於台北流行音樂中心舉辦《2026邱鋒澤 Feng Ze Bend The Lines Concert》演唱會。而今（18）日他搶先出席記者會，被問到旗下藝人艾薇與吳霏的戀情時，罕見提到了過往傷疤，也就是曾被前女友采子劈腿背叛的情史，他表示辦公室戀情很難避免，苦笑嘆：「我以前的歷史也有過。」邱鋒澤今日出席記者會，被問到旗下藝人艾薇與吳霏公開認愛後，頻頻放閃的心境，他表示很替對方開心，但被問到是否排斥辦公室戀情時，他則坦言這很難避免，並苦笑嘆：「我以前的歷史也有過，就是順其自然、發生就發生。」認為若兩人的共同目標是幸福，大家就該祝福他們。而現在單身的他，也坦言正在努力找幸福，表示若能像成員婁峻碩一樣步入人生下一階段，一定會分享給大家。邱鋒澤在2017年與張暐弘創辦原音娛樂後，張暐弘於2019年發掘網路歌手采子，並與對方簽約。邱鋒澤非常欣賞采子的音樂才華，不僅為她製作專輯、合拍MV等，兩人還頻繁合作對唱情歌，並在朝夕相處下發展為情侶關係，祕密交往了1年半，還傳出已到同居階段，但都因采子不想公開而繼續隱瞞。不料在2021年4月，采子參加節目《全明星運動會2》後，爆出她與另一位選手何孟遠的親密對話截圖。而何孟遠當時與交往3年的女友荳荳（何紫妍）尚未分手，荳荳同時也是采子的閨蜜。張暐弘因看不下去而公開邱鋒澤與采子的親密合照，才揭露了這個雙劈腿的緋聞，原音娛樂也宣布與采子終止合約關係。除了過往戀情外，對於這次巡迴唱回台北的心情，邱鋒澤難掩興奮表示：「真的非常期待！我知道有些歌迷因為時間或地區關係，遺憾錯過了高雄場，所以這次回到台北，特別希望能和大家相聚。」他也提到每一場演出對他而言都是獨一無二的體驗，因此這次北流站也準備了許多不同內容，希望能帶給歌迷耳目一新的感受，「已經等不及在現場見到大家了！」演唱會將於8月22日盛大開唱，門票則將在5月20日中午12點全面啟售。