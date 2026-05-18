我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕日前因「不當台灣人就走」的言論，引起各界討論。對此，資深媒體人周玉蔻今（18）日臉書發文砲轟，這番言論是非常不成熟、沒有高度的失言。她強調，台北101是官派位置，更是台灣最重要的國際商業地標之一，代表的是台灣的成熟、自信、國際感與商業高度，而非政黨側翼或網紅直播主的政治表態舞台。周玉蔻質疑，賈永婕身為國際商業地標的董事長，竟然跳進意識形態漩渦，用廉價的情勒式語言操作政治，根本是「蠢、沒有論述能力的腦」，完全失去官場的分寸感。她指出，101是商業集團，大樓內的精品、餐廳與超市同樣收取人民幣與中國旅客的信用卡，諷刺難道未來乾脆規定「進101之前，請先高喊我愛台灣？」這根本不是愛不愛台灣的問題，而是官派董事長到底知不知道自己的角色是什麼。此外，周玉蔻更點名人在比利時、擔任駐歐盟代表的謝志偉，批評他還跟著「長臂管轄」回台灣湊熱鬧，怒斥「不像話！工作太閒了嗎？」周玉蔻警告，如果賈永婕只想享受當網紅、當政黨啦啦隊的流量與掌聲，就應該先辭掉101董事長，甚至要求府方與相關單位，正視官場分寸失調的問題。