威力彩第115000040期今（18）日晚間開獎，由於先前頭獎已連續21期槓龜，因此今晚威力彩頭獎金額高達5.2億元。威力彩開獎時間在晚間20點30分，台彩將透過直播陸續開出威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩與4星彩獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文為您即時更新5月18日（一）最新開獎號碼，快來看看大獎會不會獎落手中吧！

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🟡5月18日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：稍後開出。

今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。

3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。

※派彩結果以台彩官網資料為主

▲威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。（圖／記者潘毅攝）
▲威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。（圖／記者潘毅攝）
威力彩玩法簡單搞懂！一注多少錢、選號方式、包牌法總整理

威力彩主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎。

威力彩開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。

威力彩的中獎結果，若彩券上第一區的號碼，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...