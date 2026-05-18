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風靡全球的韓國天團 Super Junior，寵粉火力全面升級！為紀念 Super Junior 出道20週年的期間限定快閃企劃《GRAND OPENING! SJ Market》正式來到台北， 將於 5 月 29 日至 6 月 25 日在統一時代百貨台北店 2 樓戶外夢廣場限時登場。本次快閃店主題先前已於韓國、日本等地舉辦，並掀起熱烈搶購潮與打卡分享熱潮，誠摯邀請全台 E.L.F.一起走進 Super Junior 的「日常超市」，展開最夢幻的沉浸式追星體驗。這次不只是單純販售周邊，更像是和偶像一起逛超市、一起生活的特別企劃，讓成員們以更親近、自然的方式陪伴粉絲，從視覺到互動細節都充滿驚喜。快閃店更依照成員特色打造不同主題區域， 每個角落都藏有滿滿成員巧思與拍照亮點，讓 E.L.F. 彷彿真的走進Super Junior經營的專屬超市，無論怎麼拍都超有臨場感。除了大型沉浸式打卡空間外，現場最受矚目的當然還有周邊商品區！本次推出多款人氣商品，包括各式盲抽小卡、熱賣到韓國官網斷貨的超人氣「糰子娃娃」、手燈套、抱枕、T-shirt等多款周邊商品，勢必再度掀起搶購熱潮。此外，台北場更推出5款「台灣限定商品」與1款「限定紙袋」，此系列商品更祭出「不限購」機制，讓 E.L.F. 能夠一次完整收藏，把最珍貴的20週年回憶全部帶回家。為回饋粉絲支持，活動期間也同步推出多項限定福利。入場即有機會獲得隨機成員簽名小卡，消費滿額還可獲得限量自拍小卡或透卡。所有入場禮與滿額贈皆採「隨機盲抽」形式，讓每一次拆封都充滿驚喜與收藏樂趣。由於韓國、日本場皆吸引大批粉絲朝聖，本次台北場將以「預約制」為主，並視現場狀況彈性開放候補名額。多數熱門商品亦將實施限購機制，相關資訊將由主辦單位陸續公告。預約入場均採實名預約制，所有入場者皆須至ACCUPASS平台完成本人預約。活動資訊活動名稱｜SUPER JUNIOR 20TH ANNIVERSARY POP-UP ‘GRAND OPENING! SJ MARKET’ IN TAIPEI活動日期｜2026年5月29日（五）至6月25日（四）營業時間｜・週日～週四：11:00－21:30・週五、週六及連假前夕：11:00－22:00活動地點｜ 統一時代百貨2樓戶外夢廣場