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▲淺堤主唱蔡依玲（左2）從小被誤認蔡依林，她宣布正式更名為 SOHAM。左起為鼓手堂軒、主唱兼吉他手SOHAM 、貝斯手方博、吉他手紅茶。（圖／湯與海音樂提供）

聚作」則預計在2027年9月推出「環島大亨進化版巡迴」。最新專輯預購自今（18）日起至6月15日。





「不好意思，能替我從小喜歡妳的女兒爭取3分鐘合照嗎？」這是創作樂團「淺堤Shallow Levée」過去粉專曾收到的溫馨私訊，只見一位真誠的父親誤把主唱「蔡依玲」當成了「天后Jolin蔡依林」。從小到大因為本名沒少被開過玩笑、甚至拿來比較外型的蔡依玲，在樂團迎來成軍10週年，正式宣布改名為「SOHAM」，正式告別多年的撞名風波。談起改名契機，蔡依玲透露是去年出版個人書籍後，對自己的身分有了新理解。她表示自己從未討厭過本名，因為容易被記住其實是一件好事。未來本名會留給文字創作，而「SOHAM」則是那個要把聲音遠播出去的人。她表示，這個名字源自梵文，是象徵呼吸的聲音，也呼應她想傳達的概念：「我就是你，你就是我。」至於未來歌迷要叫她依玲還是SOHAM？她笑說完全不強求，「因為兩個名字我都喜歡。」淺堤樂團本來叫蔡依玲樂隊 團名來自海港氣息回顧淺堤樂團成軍10年，蔡依玲透露，早期他們甚至曾粗獷地用過「蔡依玲樂隊」當團名，後來才取自英國樂團Daughter歌曲〈Shallows〉，並結合法文的堤防（Levée）與高雄濱海堤防意象，演變成如今的「淺堤Shallow Levée」。今年淺堤成軍10年，除了新專輯《沈默的鉅作》，預計有許多新計畫，包括8月於圓山大飯店國宴廳與密道舉辦專輯發表會，二部曲「劇作」將於2027年1月開啟音樂廳巡迴，三部曲「