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由緯來電視網攜手Sony Pictures Television 推出的《Shark Tank Taiwan》，啟動全台海選後，在台灣創投圈引發高度討論；今日正式宣布五位「鯊魚」，包括台灣大哥大總經理林之晨、和鼎創投副董事長暨總經理劉奕成、Relove營運長暨共同創辦人古婉蓁、「麻吉大哥」黃立成以及日本創投機構Headline Asia的創始合夥人田中章雄。橫跨金融、電商、娛樂、創投領域的五人首次同台，被視為今年財經、娛樂與科技圈最受矚目的年度重磅事件。《Shark Tank Taiwan》延續全球原版精神，創業者必須清楚說明商業模式與產品願景，並接受投資人「鯊魚」即時提問與投資決策，高壓與真實性正是節目最大看點。其中，台灣大哥大總經理林之晨除了是電信業最年輕總經理，也是AppWorks 之初加速器董事長暨合夥人。林之晨連續四年於國際權威Extel機構投資人評比，獲得亞洲「最佳執行長」獎項，經營實力長期獲國際資本市場認可；同時，AppWorks 生態系內的新創公司累計募資金額達 73 億美元，展現其長期輔導、支持創業者、布局亞洲新創生態圈的深厚影響力。來自金融圈的鯊魚則邀請到有「華爾街金童」之稱的和鼎創投副董事長暨總經理劉奕成，過去曾任J.P.Morgan投資銀行副總裁，目前掌管的和鼎創投除了聚焦Web2及Web3新創投資機會，更擔任和碩旗下和妍科技董事長，由智慧美容儀切入生活品味市場。節目中的女性投資代表則由Relove營運長暨共同創辦人古婉蓁擔任，她打造出台灣知名私密保養品牌，成功進軍日本、美國、印尼、香港與星馬市場，成為少數站上國際舞台的台灣品牌，年營收突破 12.5 億元。身為本季最年輕的投資人代表，將在節目中從品牌經營、美學價值與女性市場提供創業團關鍵意見。而最受大眾熟悉的「麻吉大哥」黃立成，近年鮮少在螢幕前現身，成功跨足直播、區塊鏈與影視投資等領域的他，談到此次加入《Shark Tank Taiwan》的原因，他認為現階段台灣在國際市場上，除了AI產業擁有較高能見度之外，還有許多具潛力的新創品牌值得被世界看見。黃立成表示：「我是《Shark Tank》鐵粉，每集都追！知道是緯來跟Sony一起合作，我幾乎沒有猶豫就答應加入。透過節目，我想支持更多台灣新創企業擴大規模、提升國際競爭力，甚至成功進軍全球市場。」此外，節目也力邀日本知名創投機構Headline Asia的創始合夥人田中章雄擔任國際投資代表，其投資版圖涵蓋KKTV、KKBOX等多家亞洲科技企業，長期扮演串聯日本、台灣與矽谷創業生態的重要橋樑。除了五位「鯊魚」，《Shark Tank Taiwan》也邀請KKBOX共同創辦人林冠羣，以及家登精密董事長、現任新創總會總會長邱銘乾擔任商業顧問。《Shark Tank Taiwan》改編自日本電視台(Nippon TV)製作的實境節目《Dragon’s Den》。此節目模式由Sony Pictures Television發行，至今已於全球50個國家推出在地化版本，包括德國、澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、丹麥、法國、美國和英國等。《Shark Tank Taiwan》預計於今年下半年正式製作，凡擁有創新產品、市場潛力或獨特創業故事的創業者，都有機會站上舞台，直接面對頂尖投資人爭取資金與國際曝光。海選現已開放報名，更多資訊請見緯來財經臉書、緯來新聞網官網，也可直接填寫報名表單。