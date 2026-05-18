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美國總統川普在川習會後表示，美國不會為了台獨打仗。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋日前宣稱民進黨「現在本來就沒有台獨黨綱」，並諷刺法律人出身的台北市長蔣萬安「不了解民進黨歷史」。對此，台北市研考會主委殷瑋今（18）日打臉狠酸沈伯洋是讓黨綱消失的「人間魔術師」，民進黨官網至今仍白紙黑字查得到台獨黨綱。蔣萬安昨日出席活動時受訪表示，大家都是台灣人，就是中華民國國民，中華民國本來就是一個主權獨立的國家，所以應該要問的是「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」不過，沈伯洋昨晚反擊表示，現在本來就沒有台獨黨綱，而是台灣前途決議文，蔣萬安可能對民進黨不了解，甚至諷刺「他不是學法律的嗎？」殷瑋發布臉書影片笑說，「今天的沈伯洋，被昨天的殷瑋打臉」，沈伯洋說沒有台獨黨綱，但民進黨官網就可查到黨綱仍在，難道沈伯洋是「人間魔術師」、讓台獨黨綱消失的男人？殷瑋說，依沈伯洋的邏輯，稱「1999年的台灣前途決議文」覆蓋了「台獨黨綱」，其實到了2007年正常國家決議文還要求「正名制憲」，台獨依然寫在民進黨綱領內。