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▲新竹大遠百 Nike Pegasus 42 男款路跑鞋採用回彈緩震設計 ，建議售價3,800元，特價3,610元。（圖／遠百提供）

▲蜜理MILLIE推出純生封蓋蜜禮盒，售價1,580元，入選遠百端午禮品專刊推薦，並榮獲金點設計獎等肯定。（圖／遠百提供）

夏日消費旺季即將到來，遠東百貨即日起至5月28日推出「活力樂一夏」檔期，集結服飾、美妝、精品與端午禮品等多元商品，並同步祭出多重滿額回饋與刷卡優惠，全面點燃夏季購物熱情。延續母親節好評，《2026端午節禮品首選》專刊集結星級飯店與得獎品牌，涵蓋頂級粽品、創意甜點至健康飲品，兼融在地特色與國際風味，打造兼具質感與日常品味的夏日送禮提案。遠百祭出多重回饋，於化妝品及指定服飾部門當日單筆滿5,000元送300元，買越多送越多，全面帶動夏日換季採購熱潮。同步攜手遠東商銀加碼回饋，於指定服飾部門單筆刷滿5,000元且分6期送200元十足券、滿12,000元分6期送500元十足券，當日最高可換500元；化妝品單筆刷滿2萬元且分6期送400元遠百商品券，單筆刷滿5萬元且分6期送1,000元遠百商品券。另集結6大銀行加碼，全館當日刷滿6,000元送100元商品券，透過分期與多重回饋機制，滿足消費者夏季購物與美妝採購需求。遠東百貨2026《端午節禮品首選》專刊即日起至6月21日，於全台異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售（嘉義店於4樓專櫃）。匯聚星級飯店與話題品牌，展現端午送禮由傳統走向精緻化與多元化趨勢。其中，台北遠東香格里拉飯店推出「極致豪華海陸組」與「南洋風情食趣組」，融合鮑魚海鮮、醬燒牛肉與肉骨茶等跨國風味；台南遠東香格里拉飯店則結合江浙菜系與南部粽工法，打造鹹甜兼具的層次口感，並搭配具保冷功能且可重複使用的設計提袋，兼具質感與實用性。台北漢普頓酒店主打「御品八寶粽禮」，嚴選鮑魚、干貝等頂級食材，以港式手工粽工藝呈現豐富層次；六福旅遊集團則以整顆鮑魚入粽，打造視覺與味覺兼具的奢華體驗。在地品牌方面，志斌豆瓣醬結合金鑽鳳梨推出創意醬料禮盒，呈現南台灣特色風味；艸祭製麵所傳承製麵工藝，喚起消費者對台灣飲食文化的記憶。此外，蜜理MILLIE以榮獲金點設計獎與Indigo Award金獎的包裝設計展現送禮美學；茗茗康普茶則以IWSC國際競賽金牌肯定切入健康飲品市場，滿足不同客層需求。活動期間凡選購端午專刊商品，持遠百APP消費或HAPPY GO卡過卡，單筆滿888元以上，即可獲贈「100元美食餐飲抵用券」乙張，讓消費者在挑選端午禮品之餘，亦可享有館內美食回饋，讓每分花費都更有價值。迎接夏日到來，遠東百貨全台各分公司同步規劃多元主題活動，涵蓋親子互動、生態體驗、在地市集及音樂展演，並陸續引進人氣餐飲新櫃與話題品牌，結合各地特色，營造豐富多元的夏日生活氛圍。即日起至5月24日舉辦第三屆兩棲水族異世界，超人氣守宮、蜥蜴、變色龍及諸多品種的陸龜等各式兩棲生物登場。5月23日還有兩棲生態小教室，讓小朋友可以近距離觸摸可愛的小動物，帶領大朋友小朋友走進充滿驚奇的兩棲世界。響應5月23日「世界烏龜日」，攜手瑀安龜龜工作室於5月23日至24日，打造「龜蛇慢活永續教育市集」，以寓教於樂的方式，帶領民眾走入生態保育的知識。活動期間同步推出「兒童生態小學」，透過近距離觀察烏龜與特殊寵物的多元樣貌，結合互動體驗，引導孩童認識物種特性與保護觀念，培養尊重生命與友善環境的態度。持續引進人氣餐飲新品牌，豊漁餐飲集團旗下「季樂 和牛鐵板燒」與「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，主打A5和牛鐵板燒與日式壽喜燒鍋物雙品牌，嚴選食材結合職人料理，為消費者提供全新聚餐選擇，持續帶動在地餐飲話題。苗栗農產及南瓜推廣市集5月23日、5月24日於限定開市，匯集來自苗栗造橋鄉農會18個鄉鎮的農特產品，目前正值造橋鄉的南瓜已進入產季，現場有多款產地直送特色的相關農特產品歡迎民眾一同來回嚐，並推出免費食農DIY體驗課程歡迎大小朋友前來參加。呼應夏日戶外風潮，引進期間限定泰國人氣露營品牌「Calm Outdoor」快閃店於6樓登場，帶來多款色彩鮮明、兼具戶外機能與潮流設計的帽款、服飾及配件商品，以輕戶外風格打造夏日穿搭靈感，吸引年輕族群前往選購，成為近期話題亮點。親子「跳跳運動會」5月23日登場，集結好玩的關卡，動感跳跳鹿、袋鼠跳，趣味平衡遊戲，炎炎夏日也要充滿活力迎接挑戰。5月24日在大門口有最帥最萌的小小賽車手「賽道情人體驗」活動，讓孩子們換上超帥氣的賽車選手服裝，一起完成有趣好玩的賽道闖關關卡。館內外活動精彩接力登場，打造兼具公益、親子與運動活力的夏日體驗。迎接6月足球熱潮，5月23日舉辦「足球彩繪大會師」，邀請大小朋友發揮創意打造專屬足球；6月6日再推出「小小足球家體驗營」，讓孩子盡情揮灑活力、感受運動魅力。