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台積電宣布出售世界先進1.52億股、15萬2000張後，世界先進今（18）日賣壓沉重，開盤即遭打入跌停，終場收159元。櫃買中心「鉅額交易個股最新行情」也顯示，世界先進今日出現多筆鉅額交易，成交價格均為160.6元，合計成交股數達1.52億股，成交金額約244.11億元。由於這筆交易數量，正好與台積電先前公告擬處分世界先進1.52億股、約8.1%股權相同；成交價格160.6元，也落在台積電先前公告的交易價格區間內，因此市場關注台積電是否已完成持股處分。隨後公開資訊觀測站揭露台積電補充公告，確認本次處分世界先進股票已於5月18日完成。台積電公告指出，本次交易數量為1.52億股，每股交易價格160.6元，交易總金額244.11億元；處分利益為632.02億元，包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生的利益。交易完成後，台積電仍持有世界先進3億5470萬9324股，帳面價值563.99億元，持股比率降至19.0%。台積電表示，本次處分目的為處分股權投資，與世界先進在本次處分前為採權益法投資關聯企業。台積電15日宣布，擬出售世界先進1.52億股，預計出售對象為財務投資機構，並強調不影響雙方既有合作關係。消息公布後，世界先進今日股價承壓，終場鎖在跌停價159元。