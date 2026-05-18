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▲金管會主委彭金隆今（18）日視察亞洲資產管理中心高雄資產管理專區。（圖／金管會提供）

▲金管會主委彭金隆今（18）日視察亞洲資產管理中心高雄資產管理專區。（圖／金管會提供）

▲金管會主委彭金隆今（18）日視察亞洲資產管理中心高雄資產管理專區。（圖／金管會提供）

金管會與高雄市政府共同設立的「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區」，即將屆滿1周年，金管會主委彭金隆今（18）日南下實地訪視2家銀行、1家投信及1家保險業者。金管會表示，目前已有57家金融機構獲准進駐，多項試辦業務也展現初步成效，認為專區設立的初衷是鼓勵業者透過實務經驗累積穩健前行，落實「三要一不」原則，即要做好風險管控，要落實內控及洗錢防制，要培育人才及不做惡性競爭。金管會指出，目前高雄專區已有57家金融機構獲准進駐，包括銀行、證券、投信投顧及保險業者，其中多項試辦業務已展現初步成效，截至今年3月底，銀行業授信融資業務包括Lombard Lending、自行質借、保費融資等，累計動撥2314件，貸款餘額達新台幣417億元。此外，銀行辦理家族辦公室業務累計辦理139家，受託管理資產規模達802億元；投信投顧業辦理未具證券投資信託基金性質境外基金之多通路試辦業務，共上架9檔境外基金，投資人持有金額達28.67億元；保險業辦理不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金最低比率規範商品，已累計有效契約175件，總保費收入達25億元。金管會主委彭金隆今日也南下實地訪視進駐高雄專區的業者，包括台北富邦銀行、華南銀行、南山人壽及第一金投信，並特別著重了解各項試辦業務辦理成效、金融機構對專業人才培育投入情形，同時亦關注金融機構於業務推展過程中，是否確保各項試辦業務均能在風險可控之前提下穩健推動。受訪視業者也都表示，在風險控管方面，已強化洗錢防制教育訓練，並將持續精進客戶盡職審查、交易監控及高風險客戶管理等機制；在人才培育方面，為因應高資產客戶服務及家族財富管理需求增加，已持續擴大相關人力配置，並強化專業人才培育，包括派員參與國際金融學院相關課程，以及鼓勵員工考取國際專業證照，以持續提升資產管理及高資產客戶服務能量。銀行業者在訪視過程中也特別分享家族辦公室服務案例及跨境服務案例。銀行表示，高資產客戶對家族財富傳承、資產配置及稅務規劃等具有殷切需求，透過家族辦公室服務，銀行得於高雄專區針對家族整合跨領域的商品與服務，有效協助客戶進行資產傳承及財富規劃，滿足客戶對跨代傳承之需求。另在跨境金融服務方面，由於客戶在海外擁有企業或資產，如何規劃管理跨境資產向為客戶痛點，這次銀行可透過高雄專區實現一站式完成海外開戶及服務流程，使客戶無須親赴海外辦理，確實大幅降低時間與成本。金管會強調，整體而言，高雄專區開辦近一年，各項試辦業務推動成果穩健，顯示台灣資產管理市場發展潛力龐大，未來將持續推動業務開放與法規鬆綁，吸引更多國內外金融機構及人才進駐，使金融產業成為我國經濟發展的重要支柱產業，並以「業務創新、資金流動、人才匯聚」為核心，促進台灣資產管理市場與國際接軌，逐步實現亞洲資產管理中心政策目標。