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完工後出售風場 能源署：正常商業模式

台灣離岸風電近期壞消息頻傳，媒體報導，丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）和泰國國家石油旗下所屬的能源公司（GPSC）將出售台灣彰芳暨西島風場，被認為是打算退出台灣。但能源署澄清，彰芳暨西島風場已經取得電業執照，而個別風場股權轉換屬於常見商業模式，強調CIP在離岸風電區塊開發都有所投入，也並未收到該公司撤離台灣訊息。彰芳暨西島離岸風場位於台灣彰化外海，於2018年經濟部能源局離岸風電遴選中獲配 600 MW 併網容量，並在2020年2月完成融資到位、正式進入建設階段，於2024年完工，提供相當於台灣65萬家戶所需用電之潔淨能源。據《經濟日報》轉譯《彭博社》報導，CIP和GPSC正與財務顧問洽談出售彰芳暨西島離岸風電場，市場估計該案場若包含債務計算，整體估值可能達數十億美元；現階段 CIP 持有多數股權，GPSC 則持股約 25%，報導解讀疑似「離岸風電大撤退」。能源署表示，彰芳暨西島風場已經取得電業執照，針對個別風場股權轉換，應該詢問個別風場開發商，目前能源署並未獲得相關資訊。能源署也進一步解釋，CIP在離岸風電區塊開發第一階段（3之1）、第二階段（3之2）都有投標風場，3之1渢妙1風場，融資已經到位，現正施工；3之2的渢妙2風場則正在進行融資規劃；3之3期部分，CIP也已經參與多場說明會，正積極做投標規劃，因此「並不是有什麼狀況」。而完工風場後續有股權轉移，都屬於正常商業模式，包括風睿能源（SRE）的海洋風場也曾在完工後進行股權轉換。據悉，大部分風場在開發商完工後，不會選擇「細水長流」地透過躉購費率回本，而是選擇直接出售給需要綠電的業者，讓資金快速回歸，再投資到下個風場。