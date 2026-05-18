在台灣，許多消費者長年以來對「調框」存在深刻誤解，對大多數人而言，調框似乎只是「把眼鏡調正」、「戴了不會掉下來就好」的簡單動作，然而多數民眾不知道，配戴眼鏡引起頭暈、疲勞，問題往往不在度數，而是被忽視的「調框技術」。
為了將最正統的日系配鏡工藝扎根台灣，日本市佔第一的國民眼鏡品牌「眼鏡市場 MEGANE ICHIBA 」宣布，與台灣培育視光人才的重鎮——亞洲大學視光學系展開重量級的產學合作。
本次計畫由眼鏡市場日本總部指派擁有41年資歷的教育訓練部經理——森 也寸志（Mori Yasushi）先生，親自飛抵台灣，於亞洲大學配鏡教室舉辦「專業調框講座」，這不僅是一場跨越國界的工藝傳承，眼鏡市場更祭出業界前所未見的「30萬入職金」震撼彈，期望透過頂尖技術傳承與優渥薪資條件，霸氣招募台灣優秀的視光學子於畢業後加入團隊。
打破配鏡迷思，調框不只是調正，更是決定清晰度的靈魂
「調框」不只是一個簡單而基礎的動作，眼鏡市場教育訓練部經理森老師強調：「無論驗光多麼精準、配鏡度數多麼完美，如果鏡框調整得不合適，眼鏡的度數效果就無法完全發揮 。」在他眼中，驗光與調框是眼鏡專業的兩大支柱，少了任何一根都會讓整副眼鏡失去靈魂，畢竟眼鏡是要整天戴在臉上的東西，鏡框只要差了一點點，配戴者一整天都會感受到那份揮之不去的壓力與負擔；「眼鏡，唯有在整天都配戴舒適的情況下，才能真正發揮它的價值與作用。」森老師的這句話，正是日本職人精神的精髓所在。
調框會直接影響看出去的清晰度，特別是對於高度數或配戴多焦點鏡片的顧客來說，調框所帶來的影響會更加顯著；森老師進一步指出，只要透過「正確的調框」就能舒適配戴高級眼鏡，若僅因調整不當而導致配戴不適，對顧客而言，那副昂貴的眼鏡就會成為一次毫無意義的消費；而對於每個調框細節都不馬虎，極致追求，這也是為什麼，「眼鏡市場」始終堅持把調框視為與驗光並列的專業核心。
跨海傳承大師密技，解鎖高難度材質與台灣臉型的微調工藝
為展現對台灣市場的重視，森老師特別為此次培訓準備了專屬的工具並使用影片與調框詳細手冊；長年來往於日本與台灣門市的森老師，也分享了他多年觀察累積出的在地化心法；他發現，台灣顧客有許多人從臉部正面到耳朵的距離較長，所以在調框之前的「選框」階段，就必須特別留意鏡腳長度與面寬的比例；這個細節看似微小，卻是讓眼鏡能舒適貼合台灣消費者臉型的關鍵。
而在應對不同材質與臉型時，森老師表示，無論是鼻托還是腳套部位，整體的調整都需要極其細膩的手感；透過大師的親手示範，亞洲大學的同學們深刻體會到不出國也能接軌日本最頂尖配鏡技術的震撼，如果學生能在早期掌握這些第一線技術，未來在職場上便能夠立即實際運用，並贏得顧客的信賴與滿意 。
面對在場一群即將踏入職場的視光系學生，森老師也特別點出新手最容易犯下的「致命錯誤」。他語重心長地說，當顧客花大錢買了一副高級眼鏡，若調框沒有做到位，配戴感與視覺清晰度都會大打折扣；但糟糕的是，多數顧客根本不會懷疑是調框出了問題，反而誤以為是鏡框或鏡片本身品質有問題「只要透過正確的調框，就能舒適配戴的高級眼鏡，卻會因為一次失誤的調整，變成顧客心中一筆毫無意義的消費。」這也是為什麼，森老師對學生的最大期許是希望將正確的方法深深刻在身體裡，並從正確的方法下累積大量的經驗，因為對職人而言，知識若沒有經過反覆實作的淬鍊，永遠只能停留在書本上。
拒絕淪為推銷員！「鏡片升級0元」讓視光師回歸醫療專業
除了技術傳承，眼鏡市場更致力於打造讓視光人才專注發揮所長的理想職場，眼鏡市場在台灣主打「鏡片升級不加價」的破壞性商業模式，這項政策的背後，正是為了讓員工免除推銷的業績壓力。
森老師說明：「眼鏡是為了深受視力困擾的人們而存在的；因此，無論價格高低，都必須進行正確的驗光與調框，這就是『眼鏡市場』的經營理念 。」在這樣的企業文化下，視光師能100%專注於驗光與調框的專業本質，而對於進入眼鏡市場的職涯成長路徑，眼鏡市場會持續從日本聘請專業講師來台進行技能提升研修，公司內部更設有完善的升等制度，員工可根據技能提升的程度獲得相應的職位晉升；不會被困在「推銷員」的角色裡，而是能站上一個有日系職人技術陪伴、有清晰職涯階梯支撐的舞台，一步一步成為被尊重的視光專業人才。
對於即將投身視光產業的亞大學生，森老師用四十一年資歷淬鍊出最動人的一段話，他說：「世上深受視力問題困擾的人，遠比我們想像中還要多。我認為視光學的使命，就在於解決這些人的困擾；請為這份工作感到自豪，因為這是一份『將客戶的喜悅，轉化為自身喜悅』的工作。」短短幾句話，道盡了一位日本職人四十一年來不變的初心，也為這場跨海而來的大師班，畫下最溫暖的句點。
畢業入職領30萬！業界首創高額培育金，儲備頂尖光人才
面對現行視光產業嚴重的缺工困境，為大幅提升社會新鮮人的入職率，眼鏡市場大膽借鏡台灣護理界的留才做法，在此次畢業季宣傳中祭出業界首創的「30萬入職金！眼鏡市場等你來」專案。
凡是「畢業三年內」的社會新鮮人，入職將提供一筆高達30萬元的「人員培育投資金」，這項在眼鏡業界前所未聞的高額獎勵金創舉，不僅預計將在就業市場引爆話題，更展現了眼鏡市場投資台灣未來視光菁英的強烈決心。
對於即將步入社會的年輕學子，森老師也給予了溫暖的期許：「世上深受視力問題困擾的人不計其數。我認為視光學的使命就在於解決這些人的困擾。請為這份工作感到自豪，因為這是一份『將客戶的喜悅轉化為自身喜悅』的工作 。」眼鏡市場歡迎所有處事虛心、熱愛學習且具備挑戰精神的年輕人加入 ，共同打造極致的日系服務標準。
有興趣者請上眼鏡市場徵才頁面
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本次計畫由眼鏡市場日本總部指派擁有41年資歷的教育訓練部經理——森 也寸志（Mori Yasushi）先生，親自飛抵台灣，於亞洲大學配鏡教室舉辦「專業調框講座」，這不僅是一場跨越國界的工藝傳承，眼鏡市場更祭出業界前所未見的「30萬入職金」震撼彈，期望透過頂尖技術傳承與優渥薪資條件，霸氣招募台灣優秀的視光學子於畢業後加入團隊。
打破配鏡迷思，調框不只是調正，更是決定清晰度的靈魂
「調框」不只是一個簡單而基礎的動作，眼鏡市場教育訓練部經理森老師強調：「無論驗光多麼精準、配鏡度數多麼完美，如果鏡框調整得不合適，眼鏡的度數效果就無法完全發揮 。」在他眼中，驗光與調框是眼鏡專業的兩大支柱，少了任何一根都會讓整副眼鏡失去靈魂，畢竟眼鏡是要整天戴在臉上的東西，鏡框只要差了一點點，配戴者一整天都會感受到那份揮之不去的壓力與負擔；「眼鏡，唯有在整天都配戴舒適的情況下，才能真正發揮它的價值與作用。」森老師的這句話，正是日本職人精神的精髓所在。
調框會直接影響看出去的清晰度，特別是對於高度數或配戴多焦點鏡片的顧客來說，調框所帶來的影響會更加顯著；森老師進一步指出，只要透過「正確的調框」就能舒適配戴高級眼鏡，若僅因調整不當而導致配戴不適，對顧客而言，那副昂貴的眼鏡就會成為一次毫無意義的消費；而對於每個調框細節都不馬虎，極致追求，這也是為什麼，「眼鏡市場」始終堅持把調框視為與驗光並列的專業核心。
跨海傳承大師密技，解鎖高難度材質與台灣臉型的微調工藝
為展現對台灣市場的重視，森老師特別為此次培訓準備了專屬的工具並使用影片與調框詳細手冊；長年來往於日本與台灣門市的森老師，也分享了他多年觀察累積出的在地化心法；他發現，台灣顧客有許多人從臉部正面到耳朵的距離較長，所以在調框之前的「選框」階段，就必須特別留意鏡腳長度與面寬的比例；這個細節看似微小，卻是讓眼鏡能舒適貼合台灣消費者臉型的關鍵。
而在應對不同材質與臉型時，森老師表示，無論是鼻托還是腳套部位，整體的調整都需要極其細膩的手感；透過大師的親手示範，亞洲大學的同學們深刻體會到不出國也能接軌日本最頂尖配鏡技術的震撼，如果學生能在早期掌握這些第一線技術，未來在職場上便能夠立即實際運用，並贏得顧客的信賴與滿意 。
面對在場一群即將踏入職場的視光系學生，森老師也特別點出新手最容易犯下的「致命錯誤」。他語重心長地說，當顧客花大錢買了一副高級眼鏡，若調框沒有做到位，配戴感與視覺清晰度都會大打折扣；但糟糕的是，多數顧客根本不會懷疑是調框出了問題，反而誤以為是鏡框或鏡片本身品質有問題「只要透過正確的調框，就能舒適配戴的高級眼鏡，卻會因為一次失誤的調整，變成顧客心中一筆毫無意義的消費。」這也是為什麼，森老師對學生的最大期許是希望將正確的方法深深刻在身體裡，並從正確的方法下累積大量的經驗，因為對職人而言，知識若沒有經過反覆實作的淬鍊，永遠只能停留在書本上。
拒絕淪為推銷員！「鏡片升級0元」讓視光師回歸醫療專業
除了技術傳承，眼鏡市場更致力於打造讓視光人才專注發揮所長的理想職場，眼鏡市場在台灣主打「鏡片升級不加價」的破壞性商業模式，這項政策的背後，正是為了讓員工免除推銷的業績壓力。
森老師說明：「眼鏡是為了深受視力困擾的人們而存在的；因此，無論價格高低，都必須進行正確的驗光與調框，這就是『眼鏡市場』的經營理念 。」在這樣的企業文化下，視光師能100%專注於驗光與調框的專業本質，而對於進入眼鏡市場的職涯成長路徑，眼鏡市場會持續從日本聘請專業講師來台進行技能提升研修，公司內部更設有完善的升等制度，員工可根據技能提升的程度獲得相應的職位晉升；不會被困在「推銷員」的角色裡，而是能站上一個有日系職人技術陪伴、有清晰職涯階梯支撐的舞台，一步一步成為被尊重的視光專業人才。
對於即將投身視光產業的亞大學生，森老師用四十一年資歷淬鍊出最動人的一段話，他說：「世上深受視力問題困擾的人，遠比我們想像中還要多。我認為視光學的使命，就在於解決這些人的困擾；請為這份工作感到自豪，因為這是一份『將客戶的喜悅，轉化為自身喜悅』的工作。」短短幾句話，道盡了一位日本職人四十一年來不變的初心，也為這場跨海而來的大師班，畫下最溫暖的句點。
畢業入職領30萬！業界首創高額培育金，儲備頂尖光人才
面對現行視光產業嚴重的缺工困境，為大幅提升社會新鮮人的入職率，眼鏡市場大膽借鏡台灣護理界的留才做法，在此次畢業季宣傳中祭出業界首創的「30萬入職金！眼鏡市場等你來」專案。
凡是「畢業三年內」的社會新鮮人，入職將提供一筆高達30萬元的「人員培育投資金」，這項在眼鏡業界前所未聞的高額獎勵金創舉，不僅預計將在就業市場引爆話題，更展現了眼鏡市場投資台灣未來視光菁英的強烈決心。
對於即將步入社會的年輕學子，森老師也給予了溫暖的期許：「世上深受視力問題困擾的人不計其數。我認為視光學的使命就在於解決這些人的困擾。請為這份工作感到自豪，因為這是一份『將客戶的喜悅轉化為自身喜悅』的工作 。」眼鏡市場歡迎所有處事虛心、熱愛學習且具備挑戰精神的年輕人加入 ，共同打造極致的日系服務標準。
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