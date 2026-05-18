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川習會後美國總統川普接受專訪時，針對台灣問題明確表示，不希望看到有人走向獨立。對此，總統賴清德昨（17）日回應，強調政府將全力捍衛中華民國現狀，因此「沒有台獨問題」，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途必須遵循全體人民的意志，這才是全民最大共識。今（18）日立委王義川被問及此事時，面對鏡頭避而不答，下午卻在Threads上高調反擊。就在賴清德定調兩岸關係的同時，民進黨立委王義川過往言論再度成為焦點。王義川去年12月赴日旅遊時，被發現在神社繪馬的住所欄上自稱來自「台灣國桃園市」，面對媒體追問再三強調「我就是台灣國立委，有什麼問題？」這回王義川被問關於川普針對台獨的言論有什麼看法時，先是愣了一下後，隨即轉身離去。王義川下午在社群平台Threads上反擊，發文狠嗆國民黨看不懂民進黨的「台灣前途決議文」。他特別列出1999年該決議文的核心內容，強調台灣是一主權獨立國家，依目前憲法稱為中華民國，任何有關獨立現狀的更動都須經公民投票決定。王義川直言「講了27年的話，大家都會背了」，並反問國民黨究竟哪一段不同意；針對川普的表態，朝野各自解讀，國家定位的議題，勢必會掀起一番論戰。