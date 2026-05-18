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藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐，日前因為涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，遭到法院收押禁見兩個月，讓身為媽媽的狄鶯傷心欲絕，今（18）日她更因為情緒不穩失聯，讓家人相當擔心，最後被民眾目擊現身淡水漁人碼頭，最後在警方陪同下回到派出所，並由家人接回。狄鶯今日傳出失聯消息，讓人擔心是否會因為兒子遭收押禁見而做出傻事，幸好稍早有民眾發現她人在漁人碼頭附近，最後狄鶯在警察的陪同下回到了派出所，並且由家人到場把人帶回家。孫安佐因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，被法院依恐嚇公眾等多項罪名裁定收押禁見兩個月，最快要到7月中才可能恢復探視，由於無法見到兒子，狄鶯情緒明顯崩潰，日前在直播中失控落淚，數度哽咽喊出「都是我的錯」，並替兒子喊冤，直言他是「天才」，反問外界「他到底傷害了誰？」而丈夫孫鵬則對外態度低調，僅簡短回應家務事不便多談。