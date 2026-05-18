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▲斜槓網紅「李怡蓁」揭密忙碌生活中「調整體質」的關鍵妙招！（圖／品牌提供）

▲時常在社群分享健康知識的羅佳怡醫師，近期則在節目上表示─壓力長期累積，過敏體質更需注意。（圖／品牌提供）

▲李怡蓁表示：「不只平日裡常喝LP33能享受美味，每日補充益生菌也能持續培養生活中體內的神隊友！」。（圖／品牌提供）

▲選擇具健康食品標章的LP33系列產品，輔助調整過敏體質，讓生活更加輕鬆。（圖／品牌提供）

在快節奏的日常裡，仍把生活過得井然有序、對飲食格外講究的斜槓網紅李怡蓁，從北一女求學時期開始，課業與目標總是排得滿滿，進入「學業＋工作」並行的長期壓力，加上本身的過敏體質影響身體。專業醫師指出，不只是體質或環境問題，在快節奏生活下，也讓像李怡蓁這樣的高壓族群開始意識到，與其一味對抗，不如從根本調整體質與生活節奏。斜槓網紅李怡蓁，鏡頭上的她總是活潑外向、從容有序，但其實從大學時期她就長期處於高壓節奏中。一邊兼顧課業，一邊維持高頻率的內容創作，甚至接近每日更新社群，熱愛生活的她，幾乎沒有喘息空間。逐漸意識到健康重要性的她，也開始認真面對自己的身體狀態，養成補充LP33機能優酪乳，透過其中的LP33益生菌，幫助身體「調整體質」，讓自己在面對高壓情境時，多一份穩定與準備。時常在社群分享健康知識的羅佳怡醫師，近期則在節目上表示─壓力長期累積，過敏體質更需注意。醫師指出：「在台灣，幾乎每三個人就有一人深受過敏困擾，不敢出門、口罩不敢拿下、飲食處處受限，看似在避開過敏原，卻忽略真正的關鍵。」在過敏時，讓人總是覺得睡不飽、精神不濟。面對過敏來襲，醫師提醒，最重要的關鍵是從根本調整過敏體質，長期適量補充LP33益生菌膠囊，或是LP33機能優酪乳，讓身體維持平衡。抗過敏的關鍵在於「持續補充」及選對菌種，透過日常即可取得的益生菌來輔助調整過敏體質。經常跑外勤、作息不規律的人，可以選擇LP33益生菌膠囊，每天早上出門前食用。不僅內含LP33益生菌，還有搭配LGG菌、NCFM菌等益生菌，除了幫助調整過敏體質，還可以調節免疫，連注重生活及健康的李怡蓁也表示：「不只平日裡常喝LP33能享受美味，每日補充益生菌也能持續培養生活中體內的神隊友！」。總結來說，過敏不只是環境問題，當工作壓力長期累積，更需要注意體質調整。羅佳怡醫師提醒，透過長期且穩定的益生菌補充，有助於維持身體平衡。選擇具健康食品標章的LP33系列產品，輔助調整過敏體質，讓生活更加輕鬆。