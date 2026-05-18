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崔泰成質疑劇組不用心

空有大君而無王室，空有宮廷而無禮法

韓劇《21世紀大君夫人》找來知名演員IU、邊佑錫主演，成功創下收視佳績，然而，劇中不嚴謹的歷史考據引發廣大爭議，在全劇播畢後持續延燒，IU與邊佑錫為此還發表手寫信向大眾道歉。韓國知名歷史老師，有「Big Star」老師之稱的崔泰成，也發聲質疑劇組願意給演員天價片酬，為何卻如此捨不得花錢在歷史考證上？根據韓國《每日經濟新聞》報導，崔泰成18日在社群媒體發文評論《21世紀大君夫人》風波，直言「現在該清醒一點了吧！」崔泰成接著指出劇組的兩大關鍵爭議，「綬帶只有9條？皇帝是12條啊。臣子高喊千歲？皇帝喊的是萬歲啊」。崔泰成表示，「如今我們正在全球引領韓流文化，電視劇、電影不是只有我們自己在看，全世界都在看。我們的形象正在迅速被傳播、被銘記，現在更需要能與這種格局相匹配的系統」。崔泰成進一步表示，韓國劇組已經多次爆發歷史歪曲爭議，但依然在原地踏步，劇組對於歷史術語、服裝、台詞的考究，「要麼還沒有系統性地做，要麼還停留在手工業水準」。崔泰成強調戲劇製作應該重視歷史，「我不懂，演員的出演費動輒數億韓元都毫不吝嗇，為什麼歷史考證費用卻想用幾十萬韓元草草打發？為什麼那麼捨不得？為什麼要那樣無視節目製作所需的考證時間？」崔泰成表示，他認為歷史學界應該成立一個歷史題材作品考證研究所，之後劇組製作方就能把所有相關工作一站式地交給考證研究所處理，從劇本、服裝到布景都能有專人把關。「我覺得現在是時候停止為這些問題反覆煩惱了，為了制作優秀的歷史劇大家都辛苦了，但如果辛苦了之後還要面對這樣的指責難道不會沮喪嗎？演員們應該要能夠安心地專注於表演」。《每日經濟新聞》在另一篇專文中也對《21世紀大君夫人》提出嚴厲批評，認為製作團隊過於無知與輕率，對朝鮮王室與宮廷禮法缺乏充分理解，只想宛如廉價的網路小說一樣借用「大君」頭銜當作噱頭，卻不能承受王室體制背後的份量，「空有大君而無王室，空有宮廷而無禮法，空有身分而沒有制度」。報導還特別提到由女主IU承擔最多的輿論炮火相當不公平，因為製作團隊和電視台絕對才是最主要的責任方。