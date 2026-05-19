對許多上班族而言，一天當中最需要被療癒的時刻往往就是下午。工作進入下半場後，專注力開始慢慢下降，腦袋在會議、訊息和待辦事項之間不停切換，總讓人忍不住想找點東西吃，替疲憊的情緒按下暫停鍵。這時候，比起一份正式餐點，能隨手打開、吃起來夠香夠脆的小零食，反而更讓人上癮。
相較於剛用過的午餐，下午茶講求的是心靈上的慰藉，而帶有鹹香、酥脆口感的小零嘴，總能讓人轉換心情！包裝一撕開，熟悉的香氣立刻衝出來，還沒入口就先默默吞了口口水。酥脆麵體咬下去的瞬間超有爽感，鹹香先鋪滿味蕾，接著辣椒香氣慢慢堆疊，越吃越有層次。那種微辣又涮嘴的感覺，總讓人不知不覺一口接一口，咀嚼的過程，像是替忙碌的快節奏按下暫停，為自己爭取一段喘息的片刻，原本煩躁卡住的情緒，好像也跟著被一起咬碎了！
最經典的是，每次都抱著「吃幾口就好」的心情打開，最後卻發現整包已經空了。小小一包放在包包、辦公室抽屜都剛剛好，忙到快沒電的午後，隨手拆開一包，像是給自己短短幾分鐘喘口氣的理由。對很多人來說，它早就不只是零食，而是一種從學生時代延續到現在的熟悉療癒感。
方便好吃又紓壓，上班嘴饞最佳應援
自5月11日至5月24日，只要透過foodpanda訂購萬波全品項飲料，就有機會獲得限量科學麵香辣風味一包，提供上班族們一個在下午茶時光善待自己的好理由。尤其在高壓的辦公環境裡，相較於香味四溢、需要花時間處理或容易沾手的點心，科學麵的魅力就在於簡單直接，不用等待、不怕太有負擔，拆開包裝就能享受熟悉的酥脆與鹹香。
原本只是想買杯飲料解饞，收到餐點後發現多了一包熟悉的科學麵，更讓原本尋常的午茶時光瞬間擁有小確幸。尤其在工作進入下半場時，人們更需要一點小小的刺激，讓精神重新集中。香辣爽口的科學麵可以邊工作邊吃、甚至和同事分享，為嚴肅的辦公室氣氛增添一點輕鬆的氛圍，陪伴大家轉換心情！值得一提的是，香辣口味是特定通路才有販售，線上通路可至康是美、家樂福等指定電商通路選購，讓科學麵這個療癒零食伴你度過上班日常。
▲自5月11日至5月24日，只要透過foodpanda訂購萬波全品項飲料，就有機會免費獲得限量科學麵香辣風味一包。
熟悉的鹹香滋味，喚醒童年幸福回憶
科學麵不只是零食，更是陪伴許多人從小到大的味覺記憶。無論是放學後背著父母偷偷拆開來獨享，還是壓碎和同學一起分著吃，打開包裝後那股撲鼻而來的熟悉香氣，總能瞬間勾起記憶中某段美好的時光，加上咬下時清脆爽快的口感，更讓人忍不住一口接一口，沉浸在滿足的喜悅裡。
當香辣酥脆的科學麵，搭配帶有甜味或茶香的飲料，兩種截然不同的風味在嘴裡交會，形成的味覺平衡更令人欲罷不能。而且科學麵的分量，讓它不只是能解嘴饞，更能作為墊胃、小充飢的好選擇。尤其午後距離晚餐還有一段時間，若只是想吃點東西，又不想讓下午茶變得太有負擔，科學麵就是嘴饞與飢餓之間最完美的救贖，讓忙碌中的自己擺脫鬧空城的肚腹，獲得短暫滿足。
▲科學麵香辣風味入口時先感受到麵體的酥脆與招牌鹹香，逐漸浮現的辣味更添誘人層次，搭配帶有甜味或茶香的飲料，形成的味覺平衡令人欲罷不能。
用科學麵慰勞自己，享受午後美好時光
在日復一日的忙碌日常裡，人們越來越需要一些排解壓力的療癒時刻；一個出乎意料的驚喜、一包分量剛好的零食、一段短暫紓壓的時間，就足以讓原本緊繃的情緒獲得舒緩。5月11日至5月24日，只要打開foodpanda App，至萬波下單任一飲品，就有機會免費獲得科學麵香辣風味一包，數量有限、送完為止。即使工作再忙，也別忘了把握難得的機會，用科學麵熟悉的鹹香滋味，為辛苦的一天增添一點幸福與喜悅。
▲容易精神渙散的午後，一包科學麵香辣風味所帶來的味蕾刺激、一段短暫紓壓的休息時間，剛好替疲憊的身心振奮一下！
【立即購買，應援你的午後】
●康是美：點我立即買
●康達盛通：點我立即買
●7-11：點我立即買
(本篇文章與科學麵合作)
我是廣告 請繼續往下閱讀
最經典的是，每次都抱著「吃幾口就好」的心情打開，最後卻發現整包已經空了。小小一包放在包包、辦公室抽屜都剛剛好，忙到快沒電的午後，隨手拆開一包，像是給自己短短幾分鐘喘口氣的理由。對很多人來說，它早就不只是零食，而是一種從學生時代延續到現在的熟悉療癒感。
方便好吃又紓壓，上班嘴饞最佳應援
自5月11日至5月24日，只要透過foodpanda訂購萬波全品項飲料，就有機會獲得限量科學麵香辣風味一包，提供上班族們一個在下午茶時光善待自己的好理由。尤其在高壓的辦公環境裡，相較於香味四溢、需要花時間處理或容易沾手的點心，科學麵的魅力就在於簡單直接，不用等待、不怕太有負擔，拆開包裝就能享受熟悉的酥脆與鹹香。
原本只是想買杯飲料解饞，收到餐點後發現多了一包熟悉的科學麵，更讓原本尋常的午茶時光瞬間擁有小確幸。尤其在工作進入下半場時，人們更需要一點小小的刺激，讓精神重新集中。香辣爽口的科學麵可以邊工作邊吃、甚至和同事分享，為嚴肅的辦公室氣氛增添一點輕鬆的氛圍，陪伴大家轉換心情！值得一提的是，香辣口味是特定通路才有販售，線上通路可至康是美、家樂福等指定電商通路選購，讓科學麵這個療癒零食伴你度過上班日常。
▲自5月11日至5月24日，只要透過foodpanda訂購萬波全品項飲料，就有機會免費獲得限量科學麵香辣風味一包。
熟悉的鹹香滋味，喚醒童年幸福回憶
科學麵不只是零食，更是陪伴許多人從小到大的味覺記憶。無論是放學後背著父母偷偷拆開來獨享，還是壓碎和同學一起分著吃，打開包裝後那股撲鼻而來的熟悉香氣，總能瞬間勾起記憶中某段美好的時光，加上咬下時清脆爽快的口感，更讓人忍不住一口接一口，沉浸在滿足的喜悅裡。
當香辣酥脆的科學麵，搭配帶有甜味或茶香的飲料，兩種截然不同的風味在嘴裡交會，形成的味覺平衡更令人欲罷不能。而且科學麵的分量，讓它不只是能解嘴饞，更能作為墊胃、小充飢的好選擇。尤其午後距離晚餐還有一段時間，若只是想吃點東西，又不想讓下午茶變得太有負擔，科學麵就是嘴饞與飢餓之間最完美的救贖，讓忙碌中的自己擺脫鬧空城的肚腹，獲得短暫滿足。
▲科學麵香辣風味入口時先感受到麵體的酥脆與招牌鹹香，逐漸浮現的辣味更添誘人層次，搭配帶有甜味或茶香的飲料，形成的味覺平衡令人欲罷不能。
用科學麵慰勞自己，享受午後美好時光
在日復一日的忙碌日常裡，人們越來越需要一些排解壓力的療癒時刻；一個出乎意料的驚喜、一包分量剛好的零食、一段短暫紓壓的時間，就足以讓原本緊繃的情緒獲得舒緩。5月11日至5月24日，只要打開foodpanda App，至萬波下單任一飲品，就有機會免費獲得科學麵香辣風味一包，數量有限、送完為止。即使工作再忙，也別忘了把握難得的機會，用科學麵熟悉的鹹香滋味，為辛苦的一天增添一點幸福與喜悅。
▲容易精神渙散的午後，一包科學麵香辣風味所帶來的味蕾刺激、一段短暫紓壓的休息時間，剛好替疲憊的身心振奮一下！
【立即購買，應援你的午後】
●康是美：點我立即買
●康達盛通：點我立即買
●7-11：點我立即買
(本篇文章與科學麵合作)