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第79屆世界衛生大會（WHA）即將於日內瓦召開，儘管面臨國際政治打壓，台灣依然用強大的「科技實力」撼動國際！外交部長林佳龍與衛福部長石崇良出席外交酒會與國際記者會，並首度在WHA期間舉辦「台灣智慧醫療與健康科技展」，台灣將全球領先的「晶片與AI技術」注入醫療領域，展現醫療國家隊實力，令現場各國代表驚豔。這次展覽以「WHO Cares? TAIWAN Cares!」為主題，是台灣第一次在WHA大會期間舉辦智慧醫療展，現場大秀AI輔助診斷、智慧照護、精準醫療以及醫院數位轉型等創新應用，林佳龍表示，台灣擁有全球第一流的晶片與AI技術，當這些科技優勢導入疾病預防與醫療服務，智慧醫療就成了守護生命的強大力量，台灣用創意與實力爭取國際參與，獲得了國際社會的高度肯定與支持。除了科技實力，台灣的醫療實力同樣在日內瓦閃耀，國合會也於展場展示台灣長期在烏克蘭及友邦推動公共衛生與人道援助的成果，國合會正式與馬爾他騎士團（The Order of Malta）簽署「烏克蘭截肢者復健及心理社會支持計畫」合作意向書。自俄烏戰爭爆發以來，台灣已持續投入超過1.5億美元，攜手歐洲理念相近夥伴及國際NGO投入人道救援，本次合作預計在18個月內，於烏克蘭利沃夫及文尼察兩州培訓250名醫護專業人員，協助3000名因戰爭截肢的災民及其家庭重建身心，彰顯了「Taiwan can help」的人道精神。站在日內瓦的土地上，林佳龍心中充滿感觸，他透露，早在1999年台灣剛開始推動加入世界衛生組織時，仍在學界任教的他，就曾發表台灣最早針對該議題的分析研究之一，27年過去，林佳龍從當年的學者，變成如今站在推動台灣參與WHA第一線的外交部長，他表示，很高興看到當年的研究與理想化為具體行動，林佳龍再次向WHO呼籲，全球健康不該因為政治干擾而出現缺口，台灣始終以行動證明，我們是全球健康體系不可或缺的一員！