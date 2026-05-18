我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫安佐（如圖）涉犯槍砲、放火未遂等5罪聲押禁見，昨日下午在法警戒護下，遭上銬、戴腳鐐踏上囚車。（圖／NOWNEWS資料照）

藝人孫安佐（本名孫健豪）日前因自製火焰噴射器影片引爆爭議，士林地院昨（17）日正式裁定羈押禁見孫安佐。消息曝光後，狄鶯與孫安佐母子之間的互動也再度引發討論，據悉狄鶯非常寵孫安佐，還曾在《康熙來了》中，坦承愛伺候男人，不管是老公孫鵬或兒子孫安佐都一樣，從不叫男人做事，直呼：「你丟我撿是應該的。」孫安佐近日再度爆出爭議後，有網友翻出狄鶯在2006年登上蔡康永與Selina代班小S主持的節目《康熙來了》時，一旁的李明依曾透露狄鶯是非常賢慧、傳統的女性，狄鶯表示：「只要女人該會做的、需要做的，我通通會做。」並表示自己不會覺得委屈，反而很開心。李明依直接問：「你很愛伺候男人哦？」狄鶯也承認表示：「我也很喜歡伺候我的兒子，我覺得你丟我撿是應該的。」狄鶯解釋道，像是兒子丟玩具、老公跟兒子回家後丟襪子，自己都會撿起來，並覺得是應該做的，「我不會唸，我絕對不會說以後不可以這樣子。」讓主持人們都覺得很驚訝。狄鶯則表示：「因為我覺得這本來就該是女人做的。」狄鶯也透露從不會叫男人拖地或做什麼事，所有事情一手包辦，連換燈泡都自己來，她坦言自己是像媽媽，因為媽媽從小也不讓家裡的人做事。而這段言論，也在孫安佐再度玩槍出事，狄鶯直播替兒子喊冤後，再度引發關注，不少人都直言她太寵兒子，「把小孩寵壞了」、「奴性不要那麼重好嗎？」、「伺候的好可怕。」孫安佐日前因自製火焰噴射器影片引爆爭議，遭警方搜索後又被查出疑似改造槍械與模擬槍等物品，士林地檢署認定他涉嫌恐嚇公眾、放火未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等5項罪嫌，因此向法院聲請羈押禁見，士林地院昨日下午正式裁准。而在爆出爭議後，狄鶯還在直播替兒子喊冤，表示孫安佐有提醒「危險請勿模仿」，且從未真的傷害任何人。有部分網友認為狄鶯只是出於母親心疼孩子的心情，但也有人質疑她過度護航。