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廠商節電預算 經濟部：延續產創條例租稅優惠

經濟部為推動產業全面深化節能，今（18）日公告「能源用戶辦理節能診斷及訂定節能計畫規定」，要求契約用電容量超過800瓩的能源大用戶全面導入專業節能診斷、訂定5年節能計畫並確實執行；其中，2026、2027年須完成節能診斷，2028年第1季前則得提報5年的節能計畫。政院自2024年起推動「深度節能行動計畫」，目標4年節電206億度。初期由國營事業率先辦理節能診斷，同步要求約4,900家能源大用戶依契約容量級距，達成年平均節電率1%或1.5%的規範。家戶端則持續推動家電汰舊換新補助。截至4月，各項措施合計已節電120.68億度，其中能源大用戶節電量超過29億度；2026年1至4月節電約11.7億度，約可減少16.4萬公噸天然氣發電需求，相當於2.7艘LNG運輸船供氣量，節能成效顯著。經濟部強調，節能診斷團隊可由符合資格的法人、學校、機構或執業技師等專業人員組成，協助能源大用戶全面盤點用電場域的老舊設備與節能潛力後，據以研訂節能目標及執行方案，用戶應於每年定期向經濟部滾動填報執行情形。經濟部指出，為協助用戶依需求尋找合適的節能診斷團隊，後續也將建置「節能診斷資訊專區」，彙整提供各診斷團隊資訊，方便用戶查詢及聯繫專業服務。財務配套方面，經濟部表示，政府提供多元的金融配套措施，協助業者降低節能投資門檻，除了延續《產業創新條例》第10-1條的投資抵減租稅優惠，擴大節能減碳適用項目、適用投資抵減額度上限提高至新台幣20億元以外，也提供節能績效保證專案補助、廢熱與廢冷回收專案補助，以及購置動力公用設備補助等多項財務奧援，歡迎各界申請運用。經濟部強調，透過能源大用戶節能診斷與5年節能計畫，可深度發掘各用電場域的節能潛力，不僅有助於最大化能源使用效率，更能帶動節能診斷技術與相關服務的商業模式發展，進而活絡節能市場，期盼各界攜手合作，加速實現淨零轉型的目標，共創多贏局面。