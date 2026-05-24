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▲孫楊（左）認為伊能靜跟自己很像。（圖／翻攝自YouTube 芒果TV）

伊能靜近來和秦昊登上《妻子的浪漫旅行2026》，在和其他對夫妻一起吃飯時，節目組丟了問題「愛情是自我溶解的硫酸」，因為有些人會為了愛犧牲自我，游泳國手孫楊自認就是這樣的人，而他在節目上也展現了對老婆張豆豆的依賴、掌控以及要求，引來許多負評。孫楊問伊能靜，「妳覺得我老婆是怎樣的人。」看得出伊能靜很想幫豆豆說話，但也不能不給孫楊面子，最後伊能靜直白說，「她是很存粹的人，所以你所有的愛她都接。」讓許多觀眾大讚她情商實在太高。孫楊在節目中對老婆豆豆有許多要求，像是他看到其他對夫妻走路都會牽手，他也不顧老婆覺得冷，手想放在口袋取暖，硬要老婆牽，或是即便他做得不好，老婆也不能當眾吐槽他，要給他面子。孫楊也自認在愛情中，他會因為在乎對方而失去自我，無時無刻都想看到老婆、想著老婆，豆豆很驚訝他這麼誇張，結果孫楊冷笑說，「老婆我說實話，我平時操勞操心的事情不多嗎。」豆豆才說，平時孫楊在國家隊訓練，她希望他好好訓練不要操心家裡的事，但孫楊都要求家裡的大小事，一定要第一時間告訴他。一席話讓其他夫妻檔都不知道該怎麼回應。後來孫楊趁豆豆去上廁所，問伊能靜，「妳覺得豆豆是怎麼樣一個人？」伊能靜看起來有點難開口，但還是小心地說，「我覺得她很單純、純粹，所以你所有的愛她都接，你對愛的索求很高。」伊能靜也說自己也是對愛索求很高的人，「我們就會一直增高，最後就會崩，崩了兩個人會成熟，但代價太大了。」讓人想到她之前跟哈林的婚姻，也是因為自己對愛的索求太高，走到離婚才想通，另一半其實沒有必要來幫她解決心理的困擾，所以她跟哈林也是好聚好散，彼此祝福。伊能靜接著說，「所以她（豆豆）的存粹、一點的遲鈍感，是你需要的，不然有些人也受不了，你這個給法，像我現在就承受不了。」不少觀眾看了都忍不住留言，「孫楊只是倚賴別人，不是愛別人」、「伊能靜真的太有智慧了」、「自我中心思想太強了，豆豆太辛苦了」、「孫楊總是覺得自己委屈，其實就是自己作死作出來的」，不過也有人說，孫楊應該只是不太會說話，其實人不錯，否則豆豆也不會和他在一起。