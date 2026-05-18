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Energy書偉和謝京穎於2023年結婚，去年底兩人透露女方懷上了雙胞胎，度過了辛苦的孕期後，書偉今（18）日在社群發文，表示雙胞胎女兒們已經在幾天前出生，同時曬出了一家四口的照片，幸福寫下：「新手爸媽正式上線。」書偉稍早在臉書發文透露女兒們誕生的消息，表示女兒們已經在幾天前出生，不過因為各種手續非常繁雜，因此花了一點時間才能夠跟大家報喜，「歡迎我們家的兩位小美女，登陸地球已經幾天了，花了一點時間，才能和你們說聲，我們一家母女都平安。」同時書偉也曬出了和老婆謝京穎一人各抱一個女兒的合照，一家四口對著鏡頭笑得非常甜，他也謝謝老婆辛苦懷胎十月，「生雙胞胎真的不容易，老婆辛苦了」，並且向兩個寶貝女兒喊話，「我們是爸比媽咪，以後請多多指教，新手爸媽正式上線。」