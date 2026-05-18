我是廣告 請繼續往下閱讀

台東康樂火車站鄰近台東市與卑南鄉共七個村里、上萬名居民，長期以來因東部幹線自強號不停靠，鄉親北上只能先到台東站或知本站轉乘，相當不便。為此，地方曾發起上千人連署卻遲遲未果。今年1月，有里長向立委陳瑩反映，經過多次溝通協調迎來好消息，自7月1日改點起，台鐵新增441次及402次自強號停靠康樂站，讓地方交通更加便利。康樂車站早期因鄰近造紙廠與軍方貨運需求，曾是台東重要的貨運據點，隨著產業轉型，逐步轉為以客運為主的車站。過去僅有莒光號、區間車及部分南迴線列車停靠，缺乏直達北部的班次。新園里長陳輝宗、康樂里長張均晨以及卑南鄉太平村長吳志銘、利嘉村長林肯毅都認為這次調整涵蓋七個村里，不僅大幅提升長輩、學生的通勤與生活便利性，更有機會讓這座歷史車站重新活絡。立委陳瑩指出，雖然從台鐵統計數據來看康樂站目前搭乘人數不高，但基於交通平權、區域均衡發展，增停東部幹線自強號確有必要性。康樂站除了服務在地居民，更鄰近國立臺灣史前文化博物館，過去交通不便降低了北部遊客前來的意願。這次成功爭取自強號停靠，不僅解決居民的聯外困境，也能讓北部旅客直達康樂站，有效串聯在地觀光景點，促進台東交通與觀光的發展。