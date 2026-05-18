韓國女團IVE成員張員瑛，日前曬出多張美照，還露出內褲褲頭，性感指數破表。不過有眼尖網友發現，那件內褲竟要價170萬韓幣（約3.6萬元新台幣），天價數字再度驚呆眾人，直呼：「1個月薪水都買不起。」而近日，日本女星齋藤飛鳥現身活動，也穿了同款內褲，再度引發話題。

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齋藤飛鳥近日出席活動，以整套Miu Miu造型現身，短版上衣及低腰裙亮相，並微微露出了內褲褲頭。被眼尖網友發現，該件內褲就是跟張員瑛的同款。據悉，這件綁帶內褲為Miu Miu的單品，一件就要價170萬韓幣，讓外界都超驚訝。

▲齋藤飛鳥（如圖）近日出席活動，也穿了跟張員瑛同款的超貴內褲。（圖／翻攝自齋藤飛鳥IG@asuka.3110.official）
▲齋藤飛鳥（如圖）近日出席活動，也穿了跟張員瑛同款的超貴內褲。（圖／翻攝自齋藤飛鳥IG@asuka.3110.official）
張員瑛同款內褲超貴　粉絲傻眼：買不起

這個天價的價格，讓許多人都忍不住直呼比整套衣服還貴，紛紛表示：「一件內褲都比整套衣服還要貴，難怪要故意露出來！」、「這就算花掉我1個月薪水也買不起」、「真的是有錢人的世界。」

張員瑛露內褲風格引熱議　粉絲大讚太性感

張員瑛身為Miu Miu 代言人，日前在IG上傳一系列在品牌門市擺拍的照片，只見她紅棕色波浪捲髮垂肩，穿無袖圓領娃娃裝上衣，內搭比基尼，秀出纖細手臂和一小截小蠻腰，還露出黑色棉質丁字褲褲頭，低腰短裙加上若隱若現的內褲，視覺上前衛又勾人，讓粉絲都大讚她太性感。

資料來源：齋藤飛鳥IG


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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...