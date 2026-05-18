勞動部調整失業勞工子女補助制度，未來將把原本的「就學補助」改為「生活扶助金」，新制8月1日上路，新學期即可適用。若子女就讀私立大專校院，每學期每人可領2萬6000元；若失業勞工屬於獨力負擔家計，或有2名以上子女就讀大專校院，補助金額還可再加發2成。

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勞動部原先設有失業勞工子女就學補助，主要是為了減輕非自願離職勞工家庭的學費壓力。不過，近年政府也推動私立大專學生學雜費減免等措施，導致部分失業勞工家庭必須在不同補助方案中擇一請領。

勞動部表示，學雜費減免屬於普遍性措施，但失業勞工子女補助原本就是針對特定弱勢情境提供協助，因此這次改以生活扶助金方式發放，希望讓補助用途更貼近失業家庭實際需求。

新制申請資格與補助金額，原則上與原本就學補助相同。只要是符合條件的非自願離職失業勞工，且子女就讀國內高中職或大專校院、具有正式學籍，就可提出申請。

補助金額方面，子女就讀公立大專校院，每學期每人補助1萬5000元；私立大專校院每人補助2萬6000元。高中職部分，公立高中職每人補助4000元，私立高中職每人補助6000元。

若申請人屬於獨力負擔家計，例如離婚、喪偶、配偶身心障礙，或配偶罹患重大傷病無法工作等情況，補助金額可再加給2成；若家中有2名以上子女就讀大專校院，也適用加發規定。

勞動部指出，失業勞工家庭面對子女就學，不只有學費支出，也包括交通、住宿、餐食等生活開銷。這次改為生活扶助金後，希望能更實際減輕失業期間的家庭負擔。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...