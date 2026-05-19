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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂活動。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂活動。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於18日，在高雄市承億酒店，舉辦CEO講堂活動，聚焦於智慧轉型與人才培育，啟動企業升級關鍵力，期助企業人才升級。勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心CEO講堂活動，是由高屏澎東分署分署長郭耿華主持，有高雄市政府勞工局訓練就業中心主任宋世宏、家登精密工業公司董事長邱銘乾等人，以及企業主管與員工代表與會。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，面對數位科技快速發展，以及國際局勢所帶來的挑戰，企業在經營過程中，正同時面臨智慧轉型與人才培育的雙重課題，為此，高屏澎東分署人才資源發展中心乃舉辦此一CEO講堂活動。郭耿華說，此次CEO講堂活動，以「智慧轉型人才培育，啟動企業升級關鍵力為主題，會中邀請家登精密工業公司董事長邱銘乾擔任專題講者，分享企業推動智慧轉型與人才發展上的實務經驗。家登精密工業公司董事長邱銘乾提到，企業透過AI辨識檢測設備導入，協助產線維持高效運作，但比起設備升級，更重要的是讓人才制度同步成長，為此，家登精密工業公司建立績效連結與人才培育機制，讓員工清楚理解企業發展方向與自身成長目標。邱銘乾在活動中，也參與內部課程分享經驗，以實際案例，帶領與會主管與員工深化經營思維，逐步建立管理人才團隊，以提升企業整體競爭力。高屏澎東分署分署長郭耿華指出，面對近期國際局勢變動及產業環境快速變化，企業與勞工均面臨不同程度的挑戰，高屏澎東分署人才資源發展中心將持續以協助企業穩定在職人才為核心目標，透過支持勞工穩定就業，進一步降低失業風險，該分署未來也將持續整合就業服務、在職訓練、人才發展輔導、技能檢定及企業諮詢等多元資源，成為企業面對產業轉型與人才升級的重要後盾。