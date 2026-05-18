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無印良品市值反超宜得利

日媒分析宜得利與無印良品在競爭項目上真正差異

日本兩大居家生活品牌「無印良品」與「宜得利」在台都相當受到歡迎，在家具品項上各擅勝場；然而，日媒近日指出，宜得利近年來雖然在非家具領域上試圖擴展突破，以抵抗日本民眾對家具汰換猶豫及市場萎縮，過往的低價戰略卻顯現不出成效，市值在去年甚至被無印良品反超；反而是無印良品靠著品牌印象得到了一定的顧客支持基礎。根據日本產業媒體《ITmedia Business Online》報導，經營無印良品的良品計劃公司業績表現亮眼。近幾年來，除了受到新冠疫情影響以外營收持續保持增長。其營業額在2025年8月期結算的全年營收突破了7800億日圓，今年預計將達到8870億日圓。包含中國和台灣的海外發展也相當順利。相較之下，宜得利近年來則陷入苦戰。雖然2026年3月的年期業績結算，時隔4期迎來獲利成長，但整體狀況嚴峻，中國市場中出現關店的情況。報導提到，宜得利市值曾一度超過2.5兆日圓，但目前已縮水至1.3兆日圓左右。另一方面，良品計劃的市值在2025年6月超越了宜得利HD，目前正擴大到2兆日圓上下。報導提到，家具販售巨頭宜得利與以生活雜貨為中心展開經營的無印良品。兩家公司看似屬於不同行業，但實際上在部分品類上存在著競爭關係。宜得利在家具需求減少的過程中，持續強化非家具領域。而另一方面，無印良品也有販售家具，兩者的商品領域產生了重疊。但在無印良品的品牌實力面前，宜得利似乎正陷於苦戰。日媒指出，宜得利過往靠著價格便宜獲得支持，藉由一手包辦家具的設計、製造、物流到販售的一條龍（SPA）商業模式，來削減中間成本。並在東南亞設立自家工廠，進一步壓低製造費用。但日本家具市場逐年縮小，此外，海外產低價家具的流入，以及超市等大型零售商擴大勢力導致販售單價下跌，都造成了影響。另一方面，近年來加上物價上漲，導致消費者減少購買非必需性的家具。近年來搬家的人數顯著減少，家具需求也隨之下跌；在海外事業方面，受到中國經濟不景氣影響，中國的店鋪數也從100家減少至78家，海外整體的規模則從213家縮小至209家。由於國內家具需求減少是在預料之內，因此宜得利過去一直在強化家具以外的領域。從窗簾、寢具等織品，到餐具等廚房用品，近年甚至連家電也納入了販售範圍。但在非家具領域中，宜得利並未能建立起如後述無印良品那般的「品牌實力」，導致非家具領域的成長速度，還跟不上家具需求下滑的速度。報導指出，無印良品於2025年8月期的年度營業額在日本國內為4701億日圓、海外東亞地區為2222億日圓，加上其他地區後共計達7846億日圓。除了開設新店鋪外，既有店鋪營業額的顯著成長也拉動了整體業績。近年來，化妝水等產品的評價與知名度有所提升，在2025年8月，美妝保養（Health & Beauty）的國內年度營業額便突破了1000億日圓。其中，在2025年8月期的業績中，「衣物・雜貨」佔了36.4%，而家具、日用消耗品、化妝品等「生活雜貨」佔了46.9%，「食品」則佔了13.3%。在這些商品中，餐具類、家具、日用品雜貨、毛巾等部分織品，與宜得利處於競爭關係。報導分析，無印良品之所以能持續成長，應是其「品牌實力」受到了支持。無印良品訴求的是簡樸、不加修飾的形象，與高階品牌呈現截然不同的需求，近年來，消費者之間逐漸支持簡樸設計，無印良品可說是順應了這股潮流。宜得利雖然在性能與價格上仍有一定的支撐，但似乎沒有像無印良品那樣的品牌實力。