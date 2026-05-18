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▲高雄市左營海軍眷村公辦都更距離台積電廠區不遠，未來開發將帶動區域高度發展。（資料照／高市府文化局提供）

隨著高雄半導體「S廊帶」版圖確立，北高雄門戶「左營區」正迎來強勢轉型動能。今年達麗建設(6177)在法說會上展現對左營眷村公辦都更案的強烈企圖心；另外，「左營之心」都更案得標者國城建設集團計畫引進A級商辦與精品旅館；國揚實業預計興建結合智慧商場的複合式住宅案。大企業布局是嗅覺，公共建設則是骨架。串聯北高雄交通命脈的「新台17線」正加速建設中，通車後左營與台積電楠梓廠區、美術館特區的車程將大幅縮短，左營高鐵特區將成為高科技就業圈最強的生活後盾。高雄「左營之心」正將高鐵周邊打造為複合式地標，配合世運主場館的演唱會經濟與舊眷村的文創聚落轉型，讓左營蛻變為「北高雄新核心」，重新定義區域的住戶結構與國際視野。憑藉高鐵門戶的戰略地位與台積電進駐產生的磁吸效應，加上新台17線通車等利多帶動下，左營購屋熱度拉高，購屋門檻也隨之攀升。根據實價登錄資料，左營周邊普遍需等待3至5年交屋的預售案總價門檻已大幅拉高。「京城天湖」、「聯上芯城」、「世紀莊園」等指標建案，總價從1166萬元起跳，平均成交總價落在1500萬至2000萬元之間。區域內新成屋「光洲耘海」實價登錄也要1080萬元。在左營購屋門檻持續攀升的趨勢下，地上權產品「清景麟幸福城」提供相對親民的入手選擇，讓購屋族有機會提前卡位城市發展浪頭。該案總價758萬元起，以親民價的選擇區間計算，月付款約在2.3萬，相較於預售屋動輒3到4萬元以上的負擔，購屋者能更彈性地調度資金，入籍左營科技核心地段。位於左營核心地段的新成屋「清景麟幸福城」，展現精準的市場定位。該案直接卡位全台最大規模的左營海軍眷村公辦都更案核心地段，住戶既能享受現代都會機能，也能擁抱低密度、高綠覆的純淨街廓。教育資源則是該案的隱形王牌，基地對面的明德國小與法國國際學校(LIFK)合作，加上未來陽明交大、清華大學高雄分部的進駐，吸引大量重視教育環境的科技家庭關注。