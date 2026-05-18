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▲張凌赫受邀出席GUCCI大秀，竟帥到登上美國趨勢第一。（圖／翻攝自微博@圈内教父）

中國男星張凌赫因《逐玉》爆紅，昨（17）日受邀到紐約參加GUCCI時尚大秀，帥氣顏值再度引發熱議，就連無濾鏡的生圖也被瘋傳。不過有中國粉絲發現，張凌赫竟帥到登上社群平台X的美國趨勢第一，成為首次達成這個紀錄的中國藝人，再度打破紀錄，「張凌赫GUCCI大秀登美趨勢第一」的關鍵字，也直接登上微博熱搜。張凌赫在昨日受邀參加GUCCI時尚大秀，只見他穿著一身的西裝，頭髮旁分露出一點瀏海，整體造型充滿貴氣，就連無濾鏡的生圖都帥翻。不料這次不只是情人眼裡出西施，張凌赫還直接帥出圈，海外熱度不斷飆升，直接登上X平台的美國趨勢第一。據中國網友指出，X的美國趨勢比世界趨勢還難上榜，X上也出現超多有關張凌赫在時尚周的相關照片與影片。有網友貼心科普美國趨勢有多難上，據悉，世界趨勢是X的全球趨勢，按全國總討論量排序，門檻較低，只要多個國家或地區熱度集中，幾千或幾萬人討論，就可以上榜。但美國趨勢是只看美國本土，幾乎由美國的娛樂、體育、政治長年霸榜，單一市場的競爭力非常強，需要十萬加上真實美國IP討論，並且要在短時間爆發增長才能上榜。通常只有全球頂流藝人，像是泰勒絲、BTS、BLACKPINK才有機會。張凌赫也成為首位達成這項艱難紀錄的中國藝人，「張凌赫GUCCI大秀登美趨勢第一」的關鍵字，也直接在微博瘋傳，讓粉絲全嗨翻表示：「張凌赫實至名歸，怎麼有人的臉能帥成這樣」、「真的是帥到全世界了。」