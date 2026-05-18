我是廣告 請繼續往下閱讀

孫安佐涉嫌槍砲案件遭收押禁見，他的媽媽狄鶯知情後情緒崩潰，甚至一度失聯留下孫鵬獨自面對司法輿論壓力，今（18）日稍早他坦言，看到兒子拍攝噴火槍影片時「非常震驚」，並無奈表示：「孩子大了，要自己面對後果。」孫安佐日前因涉嫌持有改造槍枝、自製噴火槍影片，遭法院依槍砲、恐嚇公眾等罪名裁定羈押禁見2個月，對此，孫鵬坦言看到影片時相當震驚，也透露自己其實曾特別交代兒子的經紀人，不要發太過煽動、危險的影片，沒想到仍演變成如今局面。面對兒子遭羈押，孫鵬語氣無奈表示：「孩子已經26歲了，要學著自己面對後果。」他強調自己與兒子並沒有溝通障礙，只是選擇尊重彼此生活空間，但該提醒時還是會提醒，而網友則認為夫妻倆教育方式不對，太溺愛又過度保護才會使得兒子現在淪為階下囚。除了兒子案件之外，最溺愛孫安佐的狄鶯心理狀況也成為關注焦點，她一度傳出情緒失控失聯，甚至被民眾目擊現身淡水漁人碼頭，引發各界擔憂，對此，孫鵬低調回應「謝謝關心」，透露狄鶯目前已被朋友接去休息，情緒也逐漸平穩。