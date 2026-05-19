MyVideo 5月11日到5月17日的收視排行榜出爐！第一名由任敏、此沙、董思成、黃羿主演的古裝宅鬥劇《良陳美錦》拿下，第二名是由藍葦華、高伊玲、曾敬驊主演的電影《我家的事》，第三名到第六名是動漫和兒童劇，舒淇自編自導的電影長片《女孩》也入榜，排在第8名。
1.戲劇《良陳美錦》
2.電影《我家的事》
3.動漫《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》
4.兒童《妙妙犬布麗 第三季》
5.動漫《黃泉使者》
6.動漫《楠木邸的神明庭院》
7.戲劇《蔚藍之春》
8.電影《女孩》
9.電影《末路雙嬌》
10.電影《重案解密》
宅鬥劇奪冠 導演是《歸鸞》初的見
本週奪冠的是中國宅鬥劇《良陳美錦》，由任敏、此沙、董思成、黃羿領銜主演，金雄豪擔任總導演，初的見聯合執導，改編自沉香灰燼的同名小說，講述顧家嫡長女顧錦朝（任敏 飾）前世錯信他人、家破人亡，重生後步步為營，智鬥繼母與庶妹，並與內閣權臣陳彥允（此沙 飾）從互相試探到攜手同行，共同推行利民政策、成就太平盛世的故事，可在MyVideo收看。
值得關注的是，初的見近來才因和張凌赫合作《歸鸞》受到關注，代表作品包括《只是結婚的關係》、《對我而言危險的他》，初的見早期有豐富的短劇拍攝經驗，業界還稱他的作品為「無廢鏡頭」，沉浸感的運鏡方式受到觀眾喜愛。
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2.電影《我家的事》
3.動漫《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》
4.兒童《妙妙犬布麗 第三季》
5.動漫《黃泉使者》
6.動漫《楠木邸的神明庭院》
7.戲劇《蔚藍之春》
8.電影《女孩》
9.電影《末路雙嬌》
10.電影《重案解密》
宅鬥劇奪冠 導演是《歸鸞》初的見
本週奪冠的是中國宅鬥劇《良陳美錦》，由任敏、此沙、董思成、黃羿領銜主演，金雄豪擔任總導演，初的見聯合執導，改編自沉香灰燼的同名小說，講述顧家嫡長女顧錦朝（任敏 飾）前世錯信他人、家破人亡，重生後步步為營，智鬥繼母與庶妹，並與內閣權臣陳彥允（此沙 飾）從互相試探到攜手同行，共同推行利民政策、成就太平盛世的故事，可在MyVideo收看。
值得關注的是，初的見近來才因和張凌赫合作《歸鸞》受到關注，代表作品包括《只是結婚的關係》、《對我而言危險的他》，初的見早期有豐富的短劇拍攝經驗，業界還稱他的作品為「無廢鏡頭」，沉浸感的運鏡方式受到觀眾喜愛。