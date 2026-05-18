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美股主要指數周一（18日）早盤漲跌互見，費城半導體指數再度下挫，科技股表現低迷，光通訊類股跌幅尤其慘烈，記憶體大廠美光一度震盪後下跌。美股四大指數18日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數小漲180點或0.36%、那斯達克指數小漲49點、標普500指數平盤震盪、費城半導體指數下跌198點，跌幅達1.71%。個股部分，台積電ADR下跌1.6%、輝達在平盤徘徊，Google母公司Alphabet股價逆勢撐盤上揚2%；記憶體族群大多下挫，SanDisk重摔超過5%，美光在開盤震盪後跌幅也逼近2%；光通訊類股跌幅更大，Coherent跌6%、Lumentum重摔8%、祥茂光電狂崩10%。另一方面，美股被動元件族群則跟上亞洲漲勢，精密電阻大廠威世精密集團（VPG）勁揚9%。根據彭博報導，美國國債期限最長債券的殖利率升至近三年來的最高水準，投資人對通膨加速的疑慮引發全球債務拋售。 美國總統川普對伊朗新一輪施壓要求達成協議並結束持續數周的戰爭，受此影響，油價延續漲勢，30年期美國國債殖利率上升3個基點至5.15%。除2023年10月一段短暫的上漲外，長債殖利率自2007年以來未曾升至這一水準。