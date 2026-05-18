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▲曾馨瑩分享打高爾夫球的美照，一雙大長腿超吸睛。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海集團創辦人郭台銘的老婆曾馨瑩，時常在社群分享日常生活。而昨（17）日她分享與好姐妹關穎、文華國際花苑總監陳妍嵐等人的聚會照，以及打高爾夫的美照，只見曾馨瑩穿著一套白色高爾夫球套裝，戴著帽子、綁著兩根辮子，露出一雙美腿，整個少女感大爆發，讓網友全看呆，直呼她根本不像51歲。曾馨瑩在昨日曬出與關穎、陳妍嵐等友人的聚會照，只見她穿著鵝黃色服裝，披著同色系外套坐在關穎身旁，優雅的看向鏡頭。桌上則有著插著蠟燭的蛋糕與料理。曾馨瑩在照片上寫下：「Thank you my love. See you all after summer～（謝謝我的愛，我們夏天後再見）」，展現出深厚的友誼。除此之外，曾馨瑩也PO出自己打高爾夫球的模樣，只見她穿著白色高爾夫套裝，頭戴遮陽帽、綁著兩根辮子，露出一雙筆直的大長腿，整個人散發出濃濃的少女感，完全看不出來已經51歲，讓網友驚呼：「這真的是3個孩子的媽嗎？」、「這腿也太長了吧。」曾馨瑩在與郭台銘結婚前，是演藝圈知名的專業舞蹈老師，曾指導過林志玲等巨星，並在多場大型演唱會及金鐘獎舞台上擔任編舞與表演者。2007年，她因受邀指導郭台銘與林志玲在鴻海尾牙上的探戈舞蹈而與郭台銘相識，並於2008年結婚。她以低調、優雅且不卑不亢的氣質贏得大眾好感，婚後育有一子二女，生活美滿。