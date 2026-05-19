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▲阿妹拿著台胞證讓粉絲注意腳邊，希望可以找到妹妹的證件。（圖／翻攝自小紅書）

天后張惠妹（阿妹）近日與妹妹張惠春（Saya）結束中國工作返台時，在機場上演一場「台胞證驚魂記」，過程中Saya一度找不到證件差點無法回家，讓工作人員超緊張，而阿妹則是舉起自己的台胞證，大聲請求周遭的粉絲幫忙注意腳邊，幸好最後順利尋回證件鬧劇才落幕。據了解，當時Saya準備登機時，突然驚覺自己的台胞證不見蹤影，讓隨行工作人員瞬間緊張，甚至以為是阿妹的台胞證掉了，慌張喊道：「你們有看到阿妹的台胞證嗎，是不是掉在飯店？」就在眾人焦急尋找之際，張惠妹反應卻相當淡定，直接舉起自己手上的台胞證，面露燦笑表示「我的還在」，接著她幫忙詢問周遭粉絲是否有看到妹妹的證件，「你們看一下地上有沒有台胞證！」所幸最後經過仔細翻找，發現Saya的證件其實是掉在包包深處，完全是虛驚一場，確認無誤後，張惠妹開心比出OK手勢與V勝利手勢，讓這場「機場驚魂記」順利落幕。