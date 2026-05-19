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印尼首都雅加達（Jakarta）發現六起疑似漢他病毒（Hantavirus）病例，當局已加強相關防範措施。印尼媒體《雅加達環球報》報導，雅加達衛生局局長阿尼（Ani Ruspitawati）18日表示，首都已確認三起漢他病毒感染病例，另記錄六起疑似病例，患者正接受監測。目前，印尼衛生部已發布警報。阿尼表示，雅加達市政府已向全市醫療機構發放漢他病毒防範通告。她敦促民眾勤洗手、保持良好衛生習慣，並補充：「我們還指定幾家地區公立醫院作為哨點醫院，進行更嚴格的監測，並在社區中排查潛在病例。」雅加達衛生局也部署快速反應小組，以便加強預警系統，防範感染病例顯著增加。同時，印尼衛生部門也加強雅加達「蘇卡諾哈達國際機場」（Soekarno-Hatta Airport）的漢他病毒篩檢措施，以防止感染者透過國際航班入境。漢他病毒主要透過囓齒類動物傳播，傳播途徑通常為吸入來自老鼠糞便、唾液或尿液的氣溶膠顆粒；直接接觸受污染囓齒動物分泌物，或被老鼠咬傷，也會傳播病毒。荷蘭泛海探險公司的豪華遊輪洪迪厄斯號（MV Hondius）日前在航行途中暴發漢他病毒疫情，三名乘客死亡，其餘乘客近日陸續撤離並接受隔離觀察。印尼官方先前報告稱，有四人感染漢他病毒後已康復，另有一名患者仍在接受治療。儘管世界衛生組織強調這次疫情對民眾傳播風險很低，各國仍保持警戒。報導指出，漢他病毒在印尼並非新出現的疾病。2015年以來，印尼一直在研究該病毒。官方記錄顯示， 2024年至2026年間，印尼全國共通報23例漢他病毒病例，其中三例死亡。