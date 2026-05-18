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AI伺服器正在搶走更多記憶體資源，下一個可能被擠壓的市場，將是智慧手機。研究機構Citrini Research指出，明年AI與伺服器端對LPDDR的需求，可能大幅超越手機市場，進一步推升缺貨與漲價壓力。LPDDR過去主要用於智慧手機、筆電等終端產品，如今也成為AI伺服器重要規格之一。Citrini Research估算，光是輝達Rubin AI平台在2027年所需LPDDR用量，就可能超過蘋果與三星智慧手機需求總和。Rubin平台2027年預估將消耗逾60億GB LPDDR，蘋果需求約29.66億GB，三星約27.24億GB，兩者合計約57.2億GB，仍低於Rubin單一平台。超微MI400，以及其他面向代理式AI的超大規模平台，也將進一步推高LPDDR用量。超微AI專用Verano CPU、Helios機架使用的MI455X晶片，預計都將支援最新LPDDR5X記憶體，意味著AI伺服器對LPDDR供應鏈的壓力將持續加大。若AI伺服器大量吸收LPDDR產能，蘋果、三星等手機廠可能面臨零組件取得難度提高、成本上升，甚至部分產品供應受限等挑戰。記憶體大廠已開始因應新需求。三星、SK海力士與美光都加快布局LPDDR5X，擴大相關產能。