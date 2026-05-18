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近期美國前總統川普在專訪中討論台灣議題，強調不希望台灣獨立，總統賴清德也表態維持現狀，沒有台獨問題，引發外界關注。媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，不論川普是否出兵、是否協助，大家應該先問問自己「到底想要什麼」。他強調，台灣的處境向來嚴峻，中華民國在過去七十幾年來一直受到壓抑，沒有一天不辛苦。面對外界揣測，他坦言川普並沒有改變現有的政策，既沒有說一定要幫，但也沒有說過一定不出兵或放任對岸。回顧台灣過去面臨的多次歷史危機，包含1971年退出聯合國、1979年台美斷交、1996年總統直選時對岸試射飛彈，以及2015年中共朱日和基地演練斬首台灣總統、2016年周子瑜拿國旗事件與2022年裴洛西訪台引起的軍事威脅。黃暐瀚直言，台灣一路走來都是在龐大的中共軍事與政治壓力下挺過來的，「我們是被嚇大的！」即便現在面對川習會的態度不明、或是軍購可能被取消的傳聞，台灣人也不會因此瑟瑟發抖。黃暐瀚呼籲，台灣人不妄自菲薄，目前並沒有修憲去成立台灣共和國，而是始終保持著振奮與不放棄的態度，因為大家都知道萬事只能靠自己，秉持「天助自助者」的精神。他強調自己最核心的堅持，就是希望台灣能維持現在的民主與生活現狀，而不是在中共強烈的軍事與動作威脅下妥協，甚至變成下一個香港、澳門，或是淪為對岸治下的任何一個「省」或「台灣特區」。