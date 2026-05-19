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韓劇《超能路人甲》由朴恩斌、車銀優主演，本月15日在Netflix正式上架，全劇共8集，掀起許多劇迷追劇潮，其中有網友發現總是被罵的Netflix翻譯，這次竟然翻得相當道地，甚至還有台語諧音，直呼「太人性化了！」一名網友在Threads發文寫下，「韓劇《超能路人甲》Netflix的翻譯是不是台語諧音？」同時附上追劇畫面，只見字幕上黑衣人邊走邊對朴恩斌說著，「你聽無嗎？叫你快浪槓（逃跑）啊！你在衝啥？我說這裡很危險」，超台的翻譯瞬間掀起討論。根據了解，當下的劇情中黑衣人說的其實是韓國方言，朴恩斌確實是聽不懂，對方才會問超多次，因此搭配上超台的台語翻譯，能讓許多觀眾更能夠感受到劇情想要傳達的意思，使網友直呼：「太人性化了吧！」