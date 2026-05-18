我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李博翔傳出疑酒後情緒失控，對女友王欣晨（左）動粗，同行的牙牙（右）趕緊勸架阻止。（圖／翻攝自王欣晨IG@xinchen_official、牙牙IG@yibifang）

36歲演員李博翔在本月3日凌晨傳出在KTV喝酒後，與25歲歌手女友王欣晨發生爭執，還疑似因情緒失控試圖攻擊女方，同行的台鋼獵鷹啦啦隊「Wing Stars」出身的32歲成員牙牙（方藝慈）與男友石姓男子，則趕緊上前勸架，卻不幸遭到波及。警方接獲報案後，立刻到場處理，並將全案以刑法傷害罪嫌，函送台北地檢署偵辦，再依規定同步通報了家暴防治中心。李博翔在近日傳出疑因酒後失控，對女友王欣晨動粗，據《東森娛樂》報導，警方於5月3日凌晨5點左右接獲報案，並前往台北市大安區的某KTV。據警方指出，到場時現場已沒有衝突情況。調查顯示，李博翔疑因酒後情緒失控，而與女友王欣晨發生爭執，甚至試圖動粗，同行的牙牙與男友石姓男子趕緊制止，卻遭到了波及，爆發拉扯衝突，石男因此趕緊打電話報案。據報導指出，牙牙與男友遭到李博翔揮拳擊中，臉部紅腫及有擦挫傷，兩人對李博翔提告傷害罪，但李博翔則表示自己也受了傷，因此也對兩人提告。警方將4人都帶回，並在諮詢後以傷害罪嫌，函送台北地檢署偵辦，再同步通報了家暴防治中心。而對於爆料，李博翔經紀公司則表示，在了解過後認為僅是誤會，所以雙方已經達成了和解。李博翔是馬來西亞籍的台灣藝人，曾出演過多部電視劇，包含《終極一班2》、《我的老師叫小賀》、《女力報到》系列等。王欣晨曾在韓國經紀公司接受過訓練，之後選擇回台發展，推出過《UTOPIA夢托邦》、《知己》、《Start A New Face》等專輯，也出演過《機智校園生活》等戲劇作品。