菲律賓西內格羅省（Negros Occidental）一個度假村廁所的馬桶內，驚現一條眼鏡王蛇（King Cobra），嚇壞房客。目前，當地政府已展開調查，並提醒民眾及度假村經營者保持警惕。
綜合菲律賓媒體《馬尼拉公報》（ Manila Bulletin ）和《PhilNews 》報道，這起事件發生在4月底，度假村的地點位於西內格羅斯省的一個名為Don Salvador Benedicto的鎮上。
影片由網友Dranreb Teodoso於4月28日上傳。
報導指出，當Teodoso走進房間廁所時，發現馬桶內有一個黑色物體，一度以為是有人忘了沖水，他第二次沖水後，蛇頭竟然從馬桶洞內探出頭來，還不斷吐出舌頭。
Teodoso表示，同行友人一開始並不相信廁所裡有蛇，於是紛紛跑去查看，結果當場被嚇壞。
Teodoso回憶，朋友本來以為那是無害的鼠蛇（rat snakes）或水游蛇（water snake），但隨後確認，這是一條菲律賓眼鏡王蛇，當地稱為「Banakon」，被認為是菲律賓最危險的蛇類之一。
眼鏡王蛇體長可達約5.5公尺，牠的一生都在生長，而且一年大約蛻皮5次。平時主要以小型哺乳動物、蜥蜴和鳥類為食的眼鏡王蛇，毒液足以殺死一頭大象，
Teodoso與朋友確認蛇還活著後，立刻通知飯店人員，請他們來處理。
該地區非首次發現眼鏡王蛇
當地相關部門解釋，這並非該地區首次發現眼鏡王蛇。
北西內格羅自然公園（ Northern Negros Natural Park ）負責人表示，尤其是在靠近森林的地方，曾有人目擊眼鏡王蛇。
當地警察負責人Gina Gerangaya則表示，也可能是有人非法飼養眼鏡王蛇，其中一條逃脫，才出現在度假村廁所的馬桶中。
也有當地官員推測，這條蛇可能因天氣炎熱，為了尋找陰涼處躲藏，才會鑽進飯店廁所。
當地政府已就事件展開調查。
當局提醒居民和遊客，野生動物本就是當地受保護森林生態系統的一部分。度假村所在的小鎮位於北西內格羅自然公園內，這是以其豐富生物多樣性而聞名的保護區，所以出現爬行動物被視為自然現象。
但也有人批評，眼鏡王蛇出現在度假村是個危險信號，表明牠的家園已被入侵，以至於牠無處可去。
報導指出，這不是第一次有遊客在廁所內與可怕生物「正面相遇」。本月較早時候，也有遊客在飯店廁所拍到一隻亞馬遜巨型蜈蚣試圖從馬桶中爬出。
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影片由網友Dranreb Teodoso於4月28日上傳。
報導指出，當Teodoso走進房間廁所時，發現馬桶內有一個黑色物體，一度以為是有人忘了沖水，他第二次沖水後，蛇頭竟然從馬桶洞內探出頭來，還不斷吐出舌頭。
Teodoso表示，同行友人一開始並不相信廁所裡有蛇，於是紛紛跑去查看，結果當場被嚇壞。
Teodoso回憶，朋友本來以為那是無害的鼠蛇（rat snakes）或水游蛇（water snake），但隨後確認，這是一條菲律賓眼鏡王蛇，當地稱為「Banakon」，被認為是菲律賓最危險的蛇類之一。
眼鏡王蛇體長可達約5.5公尺，牠的一生都在生長，而且一年大約蛻皮5次。平時主要以小型哺乳動物、蜥蜴和鳥類為食的眼鏡王蛇，毒液足以殺死一頭大象，
Teodoso與朋友確認蛇還活著後，立刻通知飯店人員，請他們來處理。
該地區非首次發現眼鏡王蛇
當地相關部門解釋，這並非該地區首次發現眼鏡王蛇。
北西內格羅自然公園（ Northern Negros Natural Park ）負責人表示，尤其是在靠近森林的地方，曾有人目擊眼鏡王蛇。
當地警察負責人Gina Gerangaya則表示，也可能是有人非法飼養眼鏡王蛇，其中一條逃脫，才出現在度假村廁所的馬桶中。
也有當地官員推測，這條蛇可能因天氣炎熱，為了尋找陰涼處躲藏，才會鑽進飯店廁所。
當地政府已就事件展開調查。
當局提醒居民和遊客，野生動物本就是當地受保護森林生態系統的一部分。度假村所在的小鎮位於北西內格羅自然公園內，這是以其豐富生物多樣性而聞名的保護區，所以出現爬行動物被視為自然現象。
但也有人批評，眼鏡王蛇出現在度假村是個危險信號，表明牠的家園已被入侵，以至於牠無處可去。
報導指出，這不是第一次有遊客在廁所內與可怕生物「正面相遇」。本月較早時候，也有遊客在飯店廁所拍到一隻亞馬遜巨型蜈蚣試圖從馬桶中爬出。