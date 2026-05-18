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民進黨立委沈伯洋挑戰台北市長選戰，今（18）日提出，只要大家休息時間對齊，台北市就會變好，國民黨立委徐巧芯表達不滿，嗆根本是想像出來的烏托邦，在真實世界完全不可能存在，更痛批這種言論只有沒什麼工作經驗、沒吃過苦的人才說得出來，或許這只是專屬五分埔大地主後代的幻想。徐巧芯以自身成長背景為例，自己家裡以前是開早餐店，對小商家而言，最忙、最重要的工作期就是過年，從除夕到初五，當別人在休假的時候，他們全家從凌晨就開始上工，一刻都不能停，正因為別人在休息，像他們這種小生意才能多賺一點、養活一家人，她直言，全台灣的小商家大多都是如此，要是所有人的休息時間真的對齊了，賣東西的沒能賣，買東西的沒能買，台北市要怎麼運轉？除了內需庶民經濟，徐巧芯表示軍、警、消、醫護、環境清潔與工程人員，許多工作都必須輪班，在別人睡覺的時候守著這座城市，颱風夜是誰在搶修？凌晨三點誰在急診？火警響起時誰在出勤？市民一早出門上班看到街道乾淨了、一覺醒來發現路鋪平了，全是因為有這些「休息時間必須跟別人錯開」的人在付出，否則台北市會直接停擺。徐巧芯強調，一座城市的生態系，從來就不是靠時間對齊來運作的，這不是掉書袋幻想出來的，而是靠城市裡的人們彼此互補，台北才能24小時運轉，她質疑，到底要多天真、多脫離真實生活，才會把全民休息對齊當成城市政策端出來，直指這不是治理而是幻想，是只有從來沒有辛苦過的人，才會腦補出來的不真實世界。