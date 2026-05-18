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中信慈善基金會董事長辜仲諒持續加碼台泥，且股權行使計畫明確指向董事席次布局。根據公開資訊觀測站，台泥代取得人辜仲諒依《證券交易法》第43條之1第1項規定辦理公告，辜仲諒於4月24日至5月14日期間，透過集中市場買進台泥8616萬7000股，持股比重由6.42%提高至7.53%。公告顯示，辜仲諒前次申報持有台泥4億9547萬股，占已發行股份總額6.42%；本次申報後，持股增至5億8163萬7000股，占台泥已發行股份總額7.53%。辜仲諒此次取得股份資金包括自有資金2億5475萬2998元，以及貸款18.6億元，合計約21.15億元。值得注意的是，公告中「取得股份之股權行使計畫」欄位明載，辜仲諒擬自行參選或支持他人當選台泥董事，包含獨立董事。這也代表這波加碼不只是單純財務投資，後續是否牽動台泥董事會席次布局，將成為市場關注焦點。