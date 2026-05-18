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軍購案近期在立院三讀通過，不過條例當中刪除無人機產業等相關預算，國民黨立委王鴻薇臉書發文爆料，國防龐大商機再度引發「綠友友」分食，她點名日前一篇以「民主信賴產業啟航」為題的大內宣報導，表面上大吹無人機廠商「碳基科技」的實力，但從執行長到董事長都是「綠友友」，過去也曾跨足環境資源公司，甚至涉及綠能弊案，現在是吃完綠能再吃無人機？王鴻薇揭露「碳基科技」高層的政治背景，指出該公司執行長游沛文過去是民進黨前嘉義市長涂醒哲的選舉幕僚；而董事長陳文宏的來頭也不小，包括2005年擔任民進黨新竹縣黨部主委並參選議員時，曾因賄選被判有期徒刑半年、褫奪公權一年確定，且長年擔任「新竹縣小英之友會」總會長。此外，王鴻薇表示，陳文宏在2018年出任由榮工公司與可寧衛合資開設的環境資源公司董事長，隨後在經濟部入股、成為國營事業轉投資公司後，陳文宏便改以經濟部公股代表身份，繼續穩坐董事長大位，陳文宏的哥哥陳文龍在派系運作下，擔任台鹽綠能總經理秘書，還被爆出在調查員承辦台鹽綠能弊案時，涉嫌用手機翻拍辦案檔案外傳的爭議。王鴻薇諷刺，陳文宏在政治路上從賄選議員、小英之友會長、酬庸國營事業董事長，到家族涉入台鹽綠能弊案，如今搖身一變，又成為無人機廠商「碳基科技」的董事長，她痛批，從民代做到廢棄物處理，再從綠能跨足到無人機，簡直是垃圾也包、無人機也包，讓人不得不佩服綠友友們多才多藝，賺錢本領非常人所能及。