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第79屆世界衛生大會（WHA）今（18）日在瑞士日內瓦召開，台灣連續第10年被拒於門外，在會議動議提案上遭中國和巴基斯坦聯手否決。外交部今指出，11個具有世界衛生組織（WHO）會員國身分的我國友邦，向WHO秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，要求列入本屆WHA議程的「補充項目」（supplementary item）。不過，根據路透報導，在周一開始的會議上，中國與巴基斯坦一同發言反對該動議。大會最終接受了台灣被排除的方案。一位中國代表告訴成員國，中國不同意台灣以任何形式參加世界衛生大會。帛琉是支持將台灣納入世界衛生大會觀察員行列的多個國家之一，帛琉代表告訴與會代表，將台灣排除在外是不合理的，並且有可能削弱全球疾病監測和資訊共享。「全球衛生治理不能容忍任何缺口，排除任何有能力和負責任的合作夥伴，包括台灣，都會造成這樣的缺口」。中國外交部深夜叫囂，在未經「中央政府」同意的前提下，台灣沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。