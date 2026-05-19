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截至2026年，馬來西亞已記錄100起涉及兒童性虐待的案件，通訊部副部長張念群警告，該問題的實際規模可能要嚴重得多。綜合馬來西亞媒體《自由今日大馬》（Free Malaysia Today）、星洲網》等報導，警方的數據顯示，當地的兒童性虐待案件有增加的趨勢，從2020年的31起，增加到2021年的44起，儘管2022年一度下降到22起，但2023年再度飆升到67起，2024年也達到68起。「2025年，我們記錄到了152起案件。光是今年，到目前為止就記錄了100起案件，」張念群17號在活動受訪時表示。張念群指出，當局擔心這只是冰山一角，因此通訊及多媒體委員會正在製定網路安全守則，要求平台立即採取行動刪除有害內容，其中包括兒童性虐待的素材。當局預計下個月落實網路安全守則。張念群希望各大平台能積極配合，共同打造一個更安全的數位環境。