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遭民眾黨開除黨籍的中配李貞秀日前再度開直播，狂罵現任黨主席黃國昌。李貞秀痛批黃國昌「完全不照黨章、黨規來」，完全以個人意志挑起黨內鬥爭，目的是要鬥走所有柯派人馬與不願當奴才的老臣。她憤怒表示，許多資深黨員的資歷都比黃國昌老，黃國昌根本是過來撿現成的，「沒有柯文哲、台灣民眾黨，你今天黃國昌什麼都不是！」直指他是為了拿不分區立委席次才加入，如今拿到權力卻過河拆橋，更嗆「政壇早日沒有黃國昌，才是台灣之福」。李貞秀為前發言人楊寶楨抱不平。她透露楊寶楨是不拉幫結派的人，雖然已在臉書為溝通誤會致歉，並願意遵循制度報名參選，但黃國昌仍在上節目時落井下石，出來踩人家一腳，把人家的私訊講出來，根本沒有黨主席的高度。她也指出部分配合黃國昌打壓老黨員、出來表忠的候選人是「落井下石、人格低劣」，直言這種愚蠢的操作下，對民眾黨2026年地方選舉選情「非常不樂觀」。此外，李貞秀也在直播中爆料，新竹市長高虹安，她聲稱從鴻海高層內部聽說，高虹安當年在與郭台銘開會時，只是「站在那邊根本沒有話講、沒本事的人」，所謂的大數據專家根本三兩下就被識破，連男朋友家人都看出她沒料，嗆高虹安「長相很刻薄，一看就是很壞的人」，直言心壞的人如果不改進，未來只會越走越差。