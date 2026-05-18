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美國總統川普最新的財務申報報告資料曝光，在第一季交易的股票當中，除了輝達、亞馬遜和蘋果等科技巨頭外，他竟然也入股了日本迴轉壽司「藏壽司」的美國子公司，日本的藏壽司今日股價上漲3%，美國藏壽司 (KRUS-US) 股價早盤上漲4%，根據彭博報導，川普第一季的交易包括輝達公司、亞馬遜公司和蘋果公司等股市巨頭。他還買入了價值6億美元迴轉壽司連鎖店藏壽司的股份。他在2月2日買入了Kura Sushi USA的股份，交易金額介於約100萬至500萬美元之間。這家餐飲集團由日本Kura壽司控股。彭博提到，川普與前幾任總統不同，並未剝離其資產，或將資產交給獨立監管人全額信託。文件顯示，川普或他的投資顧問第1季共進行了逾3,700筆交易，再次引發民眾對川普政府的利益衝突疑慮。川普集團一位發言人曾表示，總統的所有資產均由負責所有投資決策的第三方金融機構獨立管理，川普本人、他的家人以及公司均不參與交易決策。川普這項投資在日本引起了人們的驚訝，人們猜測川普是否真的吃過生魚片和壽司。三菱日聯eSmart證券分析師山田勉（Tsutomu Yamada）表示，藏壽司的美國的業務表現非常強勁，川普的持股可能會鼓勵東京股市的散戶投資者購買藏壽司的股票。藏壽司在東京上市的股票周一一度上漲5.4%，創下自2025年6月以來最大單日漲幅。據該公司提交的年度證券備案文件，截至去年10月，其持有Kura Sushi USA約67%具投票權的持股部位。