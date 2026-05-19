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印尼教育部長確認，從2027學年開始，印尼將要求小學生從三年級開始學習英文。長期以來，英文在許多印尼學校以非正式或選修課的形式開設；國中（6至9年級）之後，才成為公立學校的必修課。印尼中小學教育部（Primary and Secondary Education Minister）部長Abdul Mu'ti解釋，政府計劃更早引入這些語言課程，以從小加強學生的語言能力。《雅加達環球報》報導指出，Abdul Mu'ti於17日訪問西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）東龍目縣（East Lombok）時表示：「從2027年開始，英文將成為小學三年級的必修科目。」在正式實施這項計劃前，印尼教育部正在籌備全國性的配套措施，包括為全國各地的小學教師提供全面的英文培訓。報導引述部長說法，這項政策轉變是提高教育水平、讓學生掌握現代全球經濟所需技能的更廣泛戰略的一部分。報導指出，更早接觸英文有望顯著提高印尼學生的國際競爭力。根據Worldometer的聯合國人口預測，印尼是東南亞人口最多的國家，估計人口為2.879億人。